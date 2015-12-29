هوای تهران بار ديگر در وضعيت قرمز قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا نظری، سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: استمرار آلودگي هوا در تقريبا سه هفته متوالی براي مردم نگران كننده شده است اما متاسفانه امروز با وجود اينكه تعطيل بوده و انتظار كاهش غلظت آلاينده ها را داشتيم اما شاهد افزايش آن ها و قرار گرفتن شاخص كيفيت هوا در وضعيت قرمز يعني خطر آلودگي هوا براي آحاد جامعه هستيم.
وی گفت: شاخص كيفيت هوا در ساعت ٨ صبح امروز ١٥٧ بوده است. در اين شرايط توصيه مي كنيم شهروندان از حضور غير ضروري در فضاي باز خودداري كنند.
نظري تاكيد كرد: امروز ورزش و فعالیت بدنی شدید از جمله كوهنوردي يا دويدن در بوستان ها میتواند برای سلامت همه افراد به ویژه گروههای حساس خطرات جدی به همراه داشته باشد.
مقصود از گروههای حساس جامعه در برابر آلودگی هوا، بیماران قلبی و تنفسی، سالمندان و زنان باردار، کودکان و همچنین جانباران شیمیایی است که تنفس هوای آلوده آنها را بیش از دیگر افراد جامعه تحت تاثیر قرار میدهند.
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