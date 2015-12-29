ملت ایران در ۹ دی اجازه تکرار تاریخ و تنهایی امام حق را ندادند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشگر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت فرارسیدن سالروز حماسه ۹ دی و میلاد پیامبر اعظم(ص)، پیامی صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
«ملت شریف ایران اسلامی در یومالله نهم دی ماه ۱۳۸۸ با شور و شعور آگاهانه و هوشیارانه خود، زیباترین تجلی بصیرت دینی را به نمایش گذاشتند و حماسهای جاوید آفریدند.
روز مجاهدت، روز تهذیب روح امت از زنگارهای شبهه و انگارهها، فتنهگرانی که در سایه تلاش دشمنان و بداندیشان سعی مینمودند بین مردم و نظام فاصله انداخته و آنان را از آرمانهای عاشورای حسینی و حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی دور سازند.
حماسه نهم دی، بسان تازیانهای بر مرکب آنها بود که مردد در انتخاب جبهه حق و باطل و گرفتار نفاق بودند تا زودتر صف خود را برگزینند و جامعه اسلامی از آفت این عارضه شوم قدری پاکسازی شود.
حرکت خودجوش مردان و زنان ایران اسلامی در نهم دی، یک گام بلند به سمت ظهور بود؛ گامی که نشان از بیداری جامعه اسلامی حول محور ولایت فقیه داشت، زیر تیغ باران دروغگوییهای سران فتنه و شبکههای پرشمار رسانهای جبهه باطل، ملت شهیدپرور ایران بودند که نشان دادند اجازه تکرار تاریخ و تنها ماندن آیینه امام حق را نمیدهند و این یعنی گامی به پیش رو، آمادگی برای ظهور امام زمان علیهالسلام.
حماسه پر جوش و خروش نهم دی روز بصیرت میثاق امت با ولایت، روز پیوند عاشورایی امام و امت و نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زرین دیگری در افتخارات مرد و زن مسلمان ایرانی به حساب میآید.
با گرامیداشت یومالله ۹ دی اصرار بر استمرار راه انقلاب، راه خدایی و برگرفته از عبرتهای عاشورا و نهضت اسلام ناب، اهل بیت معصومین (ع) است و امروز بیداری اسلامی و حرکت جهانی مستضعفین را به بار آورده و انشاءالله به ظهور حضرت حجت علیهالسلام ختم خواهد شد.
ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد مسعود پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) و سلاله برومندش ششمین اختر تابناک سپهر امامت و ولایت، حضرت امام جعفر صادق (ع) به محضر شریف رهبر عزیز فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنهای، ملت شریف و ولایتمدار ایران، نیروهای مسلح و خانوادههای محترم آنان، سعادت و بهروزی تحت توجهات بقیة الله الاعظم حضرت مهدی (ع) و در سایهسار ولایت و امامت پرچمدار حکومت صالحان و سید و سالار عاشورائیان جهان حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای عزیز مسئلت مینمایم».
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