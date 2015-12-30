محمد حسن طالبیان به خبرنگار مهر گفت: مسجد کبود ارمنستان از سالها قبل در دست سفارت ایران در ارمنستان بود و ایرانیان آنجا را اداره میکردند حتی مراسم مذهبی و نماز نیز توسط ایرانیها برگزار میشود و مدیریت، مرمت و تعمیرات آن نیز طبق تفاهمنامهای که از سالها قبل وجود داشت، انجام میشد. اکنون دوباره این تفاهمنامه به مدت ۹۹ سال تمدید شده است. اما من نمی دانم که آیا تفاهمنامه قبل نیز ۹۹ ساله بوده یا نه چون این تفاهمنامه توسط وزارت خارجه و سفارت خانه انجام می شد. در این بخش سازمان میراث فرهنگی دخالتی ندارد ما نتها در بحث مرمت و نگهداری و تهیه پرونده ثبت جهانی آن فعالیت می کنیم.
وی ادامه داد: این مسجد غرفههایی وجود دارد که برخی از آنها در دست انجمن دوستی ایران و ارمنستان است و غرفههایی نیز به معرفی مراحل مرمت مسجد از ابتدا تا کنون میپردازد همچنین در آنجا زبان فارسی نیز آموزش داده میشود. این مسجد در مالکیت ارمنستان است اما حتی مراسم عاشورا و تاسوعای ایرانیان در آن برپا میشود و تجار و ایرانیهایی که به آنجا میروند، در این مسجد نماز میخوانند. بنابراین مکان مهمی برای ایرانیان به حساب میآید. اکنون این مسجد در فهرست پیبشنهادی میراث جهانی ارمنستان قرار دارد و پس از شروع برخی مرمتها، پرونده جهانی شدن آن را تکمیل میکنیم.
معاون میراث فرهنگی ادامه داد: معماری مسجد کبود ارمنستان با مسجد کبود تبریز دارای شباهتهای زیادی است این مسجد متعلق به دوره قاجار دارای کتیبهها و اشعاری است که در آن دوره استادکاران و مرمت گران ایرانی روی آن کار کردهاند و نشان میدهد که استادکاران ایرانی از تبریز به آنجا رفتهاند. این مسجد نشان دهنده تعاملات فرهنگی ایران با کشورهای دیگر است.
طالبیان گفت: زمانی که از این مسجد بازدید کردیم، قول دادیم که به مسئولان ارمنستان برای تهیه پرونده میراث جهانی مسجد کبود کمک کنیم. به همین دلیل گروهی شروع به نقشهبرداری از این مسجد کردند و مقداری از اطلاعات نیز جمعآوری شد آسیب شناسی نیز انجام می شود و طرح مرمت آن را آماده می کنیم.
وی به برخی از مشکلات این مسجد اشاره کرد و گفت: در برخی از بخشها، مرمتهای نادرستی انجام شده بود مانند برخی از کاشیکاریها که باید اصلاح شوند. همچنین اطراف این مسجد در زمان شوروی سابق خراب شده بود و به جای آنها ساختمانهای بد نما ساختهاند. ساماندهی، نقشه برداری و تعیین تکلیف برای این ساختمانها باید با مشارکت شهرداری آنجا انجام شود که در این باره نیز تفاهمهایی ایجاد شده است.
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