به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: شهرستان ساری از ویژگی‌های منحصربه‌فرد در حوزه گردشگری برخوردار است و برای توسعه فرهنگی شهرستان باید از این بستر استفاده کنیم.

وی افزود: در راستای توسعه فرهنگی، گفتمان صلح‌طلبی و رونق فعالیت‌های گردشگری در منطقه آسیای غربی و آسیای مرکزی به مرکزیت ایران، فرمانداری ساری در نظر دارد با همکاری بخش خصوصی و دیگر دستگاه‌های نخستین جشنواره بین‌المللی فرهنگی، ورزشی و گردشگری را با عنوان «جشنواره ایران‌زمین و همسایگان فرهنگی» به مدت پنج شبانه‌روز در شهریورماه سال آینده برگزار کند.

فرماندار ساری بابیان اینکه ایجاد محیط شاد بر پایه کمالات انسانی برای تفاهم، صلح و آرامش ملت‌های منطقه و آشنایی و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و انسانی از اهداف این جشنواره است، گفت: این امر می‌تواند باعث رونق گردشگری، آگاهی ملت‌ها از داشته‌های فرهنگی ملل هم‌جوار باشد و همچنین در بلندمدت، صلح جهانی را به ارمغان آورد.

این مسئول با اشاره به اینکه در این طرح، بخش کودک و نوجوان هم به‌صورت ویژه دیده‌شده است، تصریح کرد: اعتقادداریم فرهنگ‌سازی در حوزه‌های مختلف باید از کودک و نوجوان شروع شود.

حسین زادگان بابیان اینکه جشنواره بادبادک‌ها، کارگاه سفال، نقاشی روی پارچه، شاهنامه‌خوانی، قصه‌گویی و ... ازجمله برنامه‌های بخش کودک و نوجوان است، ادامه داد: در این جشنواره تلاش می‌کنیم تبادلات فرهنگی بین اقوام ایرانی و ملیت‌های شرکت‌کننده و شرایط نمایش و عرضه محصولات فرهنگی برای همه مهیا شود.

وی با اشاره به اینکه این جشن فقط متعلق به مازندرانی‌ها نیست، خاطرنشان کرد: در این جشنواره هر کشور یا استان‌های ایران می‌توانند یکی از مراسم آیینی و بومی خود را به‌صورت کارناوال شادی به اجرا درآورند.

فرماندار مرکز استان بابیان اینکه تلاش ما این است که در این جشنواره علاوه بر معرفی فرهنگ‌های ایرانی، شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های مطلوب مازندران فراهم شود، گفت: علاوه بر ایجاد نشاط و شادابی از طریق برگزاری این جشنواره، استفاده از این ظرفیت‌ها برای اشتغال و همچنین ارزآوری هم پدید می‌آید و این شیوه توسعه از دریچه گردشگری با حفظ اصالت‌های فرهنگی، سالم‌ترین نوع توسعه پایدار در استان بوده و شرایط مطلوبی برای توزیع عادلانه ثروت در مازندران فراهم می‌آورد.