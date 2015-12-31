وزیر بهداشت و درمان وارد استان قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی صبح امروز بهصورت سرزده وارد استان قزوین شد و از مرکز جامع سلامت شهر محمودآباد نمونه محل اجرای طرح سلامت بازدید کرد.
وزیر بهداشت در این بازدید در جریان ارائه خدمات مشاورهای، مراقبتهای روانی، سلامت مادر و کودک، خدمات خود مراقبتی و درمانی بهداشتی برای حاشیهنشینان و نیز مردم ساکن شهر محمودآباد نمونه قرار گرفت.
هاشمی همچنین از مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان قزوین بازدید کرد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با خرید پنج دستگاه آمبولانس کمک دار برای استقرار در مناطق کوهستانی استان موافقت کرد.
وزیر بهداشت و هیئت همراه همچنین از مراکز آموزش درمانی بوعلی و شهید رجایی بازدید خواهند کرد.
نشست با مسئولان استان قزوین از دیگر برنامههای پیشبینیشده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان قزوین است.
در این بازدید داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، منوچهر حبیبی معاون امور عمرانی استاندار قزوین و منوچهر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان نیز حضور داشتند.
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