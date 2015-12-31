بخش خصوصی برای توسعه فضای درمانی کشور مشارکت کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی عصر پنجشنبه در ادامه سفر یک روزه به استان قزوین در جمع مسئولان و معاونان دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مسئولان استانی که در سالن ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد اظهارداشت: در اجرای طرح سلامت جدی هستیم وامیدواریم سایر نهادها و دستگاهها مانند تامین اجتماعی هم در این کار مشارکت کنند.

وی گفت: جای خرسندی دارد که در شهر صنعتی البرز قزوین با رویکرد خوب فرماندار، شورای شهر و شهردار مشارکت خوبی در تامین زمین و ساختمان برای ساخت درمانگاه و بیمارستان آغاز شده و ما هم کمک لازم را انجام می دهیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: دولت به تنهایی قادر به تامین نیازهای درمانی کشور نیست و مشارکت مردم و بخش خصوصی و همکاری خیرین و شهرداری و شوراها و بویژه استانداران در این راه ضروری است.

هاشمی اظهارداشت: در شهر الوند ساختمانی که با کاربری اداری برای شهرداری درحال ساخت است با توجه به نیاز مردم مقرر شده این ساختمان به درمانگاه یا بیمارستان تبدیل شود که ضمن تشکر از این همکاری پیشنهاد می کنیم با تجربه ای که در برخی پروژه هایی که با کاربری بیمارستانی نبوده این این موضوع را بررسی بیشتری کنند.

وی بیان کرد: چون زمین و این ساختمان در محل مناسبی از شهر قرار دارد مسئولان معتقدند فضای خوبی برای احداث مرکز درمانی است اما بررسی کنید آیا این مکان را می توان فروخت و هزینه آن را برای ساخت بیمارستانی با طرح و نقشه درمانی هزینه کرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآورشد: اصولا بیمارستانها باید با تیپ های ۶۴، ۹۶، ۱۲۰ و ۱۹۶ تختخوابی و با معماری ویژه و محاسبات تاسیساتی خاص ساخته شود تا در آینده با مشکلاتی روبرو نشویم که شما هم این موضوع را بررسی سپس کار را عملیاتی کنید.

در این جلسه که فریدون همتی استاندار قزوین، منوچهر حبیبی معاون عمرانی، عباسعلی درافشانی معاون توسعه منابع انسانی استانداری، منوچهر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز حضور داشتند تفاهم نامه واگذاری ساختمان نیمه تمام شهرداری الوند برای ساخت بیمارستان بین استاندار و وزیر بهداشت امضاء شد.