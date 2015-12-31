تندباد به سقف برخی منازل در نکا خسارت زد

علیاصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه تندباد شدید روز گذشته موجب بروز خسارت در شهرستان نکا شده است، بیان داشت: این حادثه سبب شد تا پوشش سقف برخی واحدهای مسکونی آسیب بینند.
وی با اظهار اینکه هنوز کار آماربرداری نهایی نشده است اظهار داشت: گزارشهای اولیه نشان میدهد که پوشش سقف برخی واحدهای مسکونی بین ۳۰ تا ۶۰ درصد و چند واحد نیز سقفشان تا ۱۰۰ درصد آسیبدیده است.
همچنین مهدی ولی پور مدیرکل هلالاحمر مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه برف و کولاک روز گذشته در محور کوهستانی کندوان سبب گیرافتادن چند خودرو در برف و بوران شده است گفت: در این حادثه به ۲۶۸ آسیبدیده امدادرسانی شده است.
وی یادآور شد: در حادثه تندباد نکا نیز نیروهای امدادی با کمک بخشداری و دستگاههای مرتبط مشغول امدادرسانی و توزیع نایلون هستند.
ولی پور افزود: حادثه تندباد در روستای بخش مرکزی نکا شامل کلاروبار، استخر پشت، گلورد کوچک، گلورد بزرگ، للرد، سارم، کارکم، خرم چماز، پوروا، ملاخیل سبب بروز خسارتهایی به پوشش سقف منازل شده است.
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