به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دیدار رئیس دفتر رئیس جمهور، رسیدن به پیشرفت و عبور از مسیرهای پرچالش در کشور را با همکاری و مشارکت مردم قابل تحقق دانست و افزود: تقویت ایران دوستی، همگرایی و وحدت میان آحاد جامعه می‌تواند منجر به پیشرفت و توسعه کشور شود.

وی با تقدیر از تلاش‌های دیپلماتیک مسئولان، موفقیت بدست آمده در مذاکرات را نعمت الهی برشمرد و گفت: ما توانستیم در مذاکره با قدرت‌های بزرگ دنیا که همواره به دنبال قدرت‌طلبی هستند، در شرایطی سخت از حقوق و منافع ملت ایران دفاع کنیم و به اهداف خود برسیم و از این جهت، موفقیت بدست آمده در مذاکرات یک نعمت الهی است و باید شکرگزار خدای متعال باشیم.

این مفسر قرآن کریم با بیان اینکه تجارب تاریخی ثابت کرده که جنگ، چه مستقیم و چه نیابتی هرگز راهگشا نبوده است، اظهار داشت: امروز جهان به صلح و آرامش نیاز دارد و منفعت طلبی قدرت‌های جهان از طریق جنگ، خشونت و خونریزی به جایی نرسیده و نخواهد رسید.

وی افزود: سیره نبی مکرم اسلام(ص) گواه بر این است که جامعه بدوی و خشن را با احیاء اخلاق و با رفتار الهی به موفقیت و پیشرفت رساندند و امروز دین مبین اسلام در کنار آموزه‌های اخلاقی پیامبر اسلام(ص) جان‌های تشنه را در تمامی دنیا سیراب کرده و جذب می‌کند.

آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه با تقویت ایران دوستی و عشق و علاقه به کشور در میان مردم می‌توانیم اقتصاد، تولید و کالای ایرانی را تقویت کرده و بازار ایرانی را از این وضعیت نابهنجار و در تسخیر کالاهای خارجی بدون کیفیت خارج کنیم، ادامه داد: تقویت اقتصاد ایرانی به منزله تقویت بازار یک کشور اسلامی خواهد بود و با توسعه کالا و تولید ایرانی می‌توانیم مانع از قاچاق کالاهای خارجی به کشور و عرضه آن به مردم بشویم.

وی همچنین احیاء مفهوم اصیل اقتصاد اسلامی و رعایت ضوابط دینی در تعاملات اقتصادی را موجب رونق تولید و باز شدن راه اقتصاد مقاومتی در کشور دانست.

این مرجع تقلید شیعیان با ابلاغ سلام به رئیس جمهور و همه اعضای دولت و تقدیر از تلاش دولتمردان در شرایط سخت امروز، اظهار داشت: مطمئنا جریان‌ها و افرادی که از موفقیت‌های دولت خرسند نیستند، ممکن است با هجمه‌ها و اقدامات تخریبی موجبات دلسردی و ناراحتی مسئولین را فراهم کنند اما آنچه اهمیت دارد این است که مردم قدردان زحمات دولت هستند و بنده به دولتمردان توصیه می‌کنم که در برابر هجمه‌ها و خرده گیری‌ها صبور باشند که صبر برطرف کننده بسیاری از مشکلات بوده و در سایه صبر عنایات الهی هم شامل حال ما خواهد شد.

وی همچنین بر تلاش دولت برای برگزاری انتخاباتی با شکوه و فراهم کردن شرایط برای مشارکت و حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی تأکید کرد.

ایجاد آرامش و امنیت اقتصادی و اجتماعی از اولویت‌های دولت است

سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلام‌های گرم رئیس جمهور به آیت الله جوادی آملی، گفت: دولت حل معضلات اقتصادی کشور را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و توافق هسته‌ای و رسیدن به برجام در کنار تلاش برای دستیابی به حقوق مسلم ملت ایران، برای برداشتن تحریم‌های ظالمانه از سر راه اقتصاد کشور بوده است.

محمد نهاوندیان با بیان اینکه امروز با اجرایی شدن برجام راه برای احیاء اقتصاد کشور بازخواهد شد، افزود: تلاش دولت بر این است که با مشارکت مردم و فراهم کردن محیط مساعد برای کسب و کار و فعالیت بخش خصوصی، رونق اقتصادی را در کشور رقم بزند و در این مسیر امید به فعالیت و حضور مردم دارد.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ تلاش، خدمت و خلاقیت در اقتصاد باید رواج یافته و اقتصاد کشور از مسیر پر مشکل و غلطی که گریبانگیر آن شده است نجات یافته و به توسعه و پیشرفت برسیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه دولت قصد دارد تا نقش اصلی را به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و مردم واگذار کند، گفت: ایجاد آرامش و امنیت اقتصادی و اجتماعی از اهداف و اولویت‌های دولت بوده و همواره در تلاش است با ایجاد این فضا، زمینه و بستر جذب سرمایه‌ها و شکوفایی اقتصادی را فراهم کند.

نهاوندیان همچنین با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ادامه داد: دولت تلاش خواهد کرد تا انتخاباتی منضبط و دقیق با حضور و مشارکت تمامی گروه‌ها، اقشار و احزاب با شور و مشارکت حداکثری برگزار شود.