دولت با تدبیر و مدیریت صحیح مشکلات اقتصادی را رفع کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دفتر آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی صبح جمعه در دیدار محمد نهاوندیان سرپرست نهاد ریاست جمهوری با تشکر از رئیسجمهور و خدمات دولت در رفع مشکلات مردم، به ایشان سلام رسانده و تذکرات مهمی ارائه کرد.
وی رفع مشکلات اقتصادی را از اولویتهای برنامههای دولت دانست و گفت: آنچه الان بر مردم فشار میآورد و باعث رنجش خاطر و عسر و حرج مردم شریف و عزیز ما شده است، مسائل اقتصادی است.
استاد سطوح عالی حوزه خطاب به رئیس دفتر رئیس جمهور اظهار داشت: باید با تدبیر و مدیریت صحیح، مشکلات اقتصادی را رفع و حل نمایید مخصوصاً باید در برنامهریزیها، ضعفا و اقشار محروم را در اولویت قرار دهید و طوری عمل کنید که مردم اثر خدمات و تلاشهای شما در اقتصاد را احساس کنند.
وی در ادامه توصیههای خود به خدمتگزاران مردم در دولت، گفت: اولاً باید در همه کارها اخلاص داشته باشید و جز برای رضای خداوند متعال، گام برندارید. ثانیاً باید این امیدی که در مردم به وجود آمده است، با رفع و حل مشکلات، حفظ نمایید که سرمایه بزرگی است. ثالثاً در برنامهریزیهای خود در دولت، باید همه جوانب بخصوص اوضاع کشور و منطقه را در نظر بگیرید که بدون توجه به آن، برنامهریزی دقیق و مدبرانه ممکن نیست.
همگان باید از فحاشی و لجبازی اجتناب نمایند
آیت الله صافی گلپایگانی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز تأسف از برخی لجبازیها و توجه به منافع شخصی، گفت: در همه نهادها باید اخلاق اسلامی کاملاً رعایت شود و همگان باید از فحاشی و لجبازی اجتناب نمایند. باید همه، منیتها و منافع شخصی و باندی را کنار بگذارند و خدمت به مردم را تنها فکر و دغدغه خود قرار دهند.
وی با اشاره به فرصت خدمتگزاری که برای مسئولان فراهم شده است، گفت: از فرصتی که برای شما پیش آمده، جهت پیشبرد مقاصد بلند اسلامی نهایت استفاده را کنید و در تمام حالات، به خداوند متعال توجه کرده و از امام زمان(عج) استمداد نمایید تا توفیقات شما در خدمت به اسلام و نظام اسلامی افزوده شود. حقیر هم دعا میکنم تا بتوانید با مدیریت صحیح و توجه به احکام و اخلاق اسلامی در همه شئون، جهت رفع مشکلات مردم عزیزمان گام بردارید.
در ابتدای دیدار، محمد نهاوندیان با ابلاغ سلام گرم ریاست جمهوری، توصیههای آیت الله صافی گلپایگانی را برای مسئولان دولت غنیمت شمرده و از ایشان خواست جهت توفیقات بیشتر مسئولان و خدمتگزاران مردم دعا کنند.
در پایان این دیدار، آیت الله صافی گلپایگانی تذکرات و توصیههایی را به طور خصوصی به رئیس دفتر رئیس جمهور بیان کرد.
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