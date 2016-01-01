به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی، در خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلای امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری به مناسبت هفته وحدت، اظهار کرد: رهبری در این دیدار فرمودند که دیگر به سیاست مداران و روشن فکران سیاست باز امیدی نداشته و از آنها توقع ندارند بلکه می بایست روشن فکران دین مدار وارد صحنه شوند.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری تشکیل تمدن نوین اسلامی در جهان را نوید دادند، اضافه کرد: اگر تمدن نوین اسلامی در جهان تشکیل شود بدون شک دنیای استکبار و دشمنان به حاشیه می روند.

حجت الاسلام یعقوبی با اشاره به اینکه دشمنان نیز می دانند اگر مسلمانان به وحدت عملی رسیده و انرژی های آنها متراکم شود بساط استکبار برچیده می شود، افزود: درواقع جسارت ها و جنایت های فعلی مستکبران در کشورهای اسلامی نیز به دلیل غفلت مسلمانان از اصل مهم وحدت است.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با یادآوری تأکید معظم له مبنی بر هوشیاری در برابر دشمنانی که اصل اسلام را نشانه رفته اند، اظهار داشت: همان گونه که رهبری فرمودند آمریکا نه شیعه می شناسد و نه سنی بلکه هدف اصلی آنها از فعالیت ها و اقدامات مخرب از بین بردن اسلام است چرا که آنها به طور کلی اسلام را مانع تحقق اهداف شوم خود می دانند.

وی با اشاره به اینکه تاریخ اثبات کرده خباثت های آمریکا کاهش نمی یابد بلکه روز به روز بیشتر می شود، تصریح کرد: عده ای گمان می کردند بعد از توافق هسته ای و تصویب برجام، ایران آباد می شود اما اکنون می بینیم که کنگره آمریکا به دنبال اجرای تحریم های جدید علیه ایران است.

حجت الاسلام یعقوبی ادامه داد: البته در مقابل این اقدام آمریکا، رییس جمهور کشور ما نیز پاسخ دندان شکنی داد و به مسؤولان دستور داد توان نظامی و موشکی کشور را در برابر عربده کشی دشمن بالا برده و از آنها نترسند که این اقدام رییس جمهور ستودنی بود.

خطیب نماز جمعه بجنورد تصریح کرد: دولت بداند این ملت پشتیبان و همراه او بوده و خدای ناکرده برجام را یک طرفه اجرا نکند چرا که اجرای یک طرفه برجام به معنای فریب خوردن است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم یوم الله نهم دی ماه، اظهار کرد: مردم ایران هیچ گاه فتنه سال ۸۸ را فراموش نمی کنند چرا که در نهم دی ماه سال ۸۸ برای نقش بر آب کردن نقشه های شوم دشمنان وارد میدان شده و حماسه ای ماندگار را خلق کردند.

حجت الاسلام یعقوبی همچنین از مسؤولان و مدیران استانی که در مراسم گرامیداشت نهم دی ماه حضور نداشتند و یا به سرعت این مراسم را ترک کردند نیز گلایه کرد و افزود: اگر حماسه مردمی نهم دی ماه نبود این مسؤولان اکنون آن میز و سمت های اداری را نداشته و نمی توانستند مدیریت کنند بنابراین کم کاری آنها در سالروز ۹ دی پذیرفتنی نیست.