پدرام زرگر بازرس علی البدل انجمن چهره پردازان سینمای ایران و عضو کمیته تحقیق و پژوهش این انجمن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه به زودی کتابی با موضوع گریم با همراهی انجمن چهره پردازان منتشر می شود، گفت: در آخرین مجمع عمومی انجمن چهره پردازان سینمای ایران، طرح نگارش کتابی با موضوع گریم مطرح و در نهایت تصمیم گرفته شد تا این کتاب با همکاری هیات تالیف و تحقیق و با ریاست عبدالله اسکندری و همراهی عباس افشاریان، محمد علی ضرابی، جلال معیریان، محمود آسمانی و من، با اشاره به سابقه و رزومه گریمورهای ایرانی تهیه شود.

وی با اشاره به اینکه هنوز نامی برای این کتاب در نظر گرفته نشده است، ادامه داد: در تلاش هستیم تا در این کتاب به تاریخچه گریم بپردازیم. همچنین این کتاب در صورت انتشار قرار است به کشورهای حوزه خلیج فارس که از هنرمندان عرصه گریم سینمای ایران در پروژه های سینمایی خود استفاده می کنند، ارسال شود تا این کشورها با توانمندی گریمورهای ایرانی به خوبی آشنا شوند.

طراح گریم فیلم سینمایی «ممیرو» بیان کرد: در چنین شرایطی می توان امیدوار بود زمانی که کشورهای حوزه خلیج فارس فیلمی را جلوی دوربین می برند، براساس توانمندی های گریمورهای ایرانی و با توجه به نیاز فیلم، از گریمورهای ایرانی برای حضور در پروژه های سینمایی خود دعوت کنند.

وی توضیح داد: با انتشار این کتاب که فعلا در مرحله تحقیق و نگارش است، تخصص گریمورهای ایرانی کاملا مشخص و در رزومه هر گریمور به تخصص خاص هنرمند مورد نظر اشاره می شود یعنی درباره هر گریمور نتوضیح می‌دهیم که تخصص او در زمینه گریم های تاریخی، مدرن و یا هر نوع گریم دیگری است.

این طراح گریم با اشاره به اینکه انتخاب های غلط در حوزه گریم به سینما صدمه می زند، تاکید کرد: زمانی که با آگاهی کامل از گریمورها برای حضور در فیلم ها دعوت شود، دیگر وحشت موجود برای استفاده از گریم توسط کارگردانان از بین می رود. بنابراین این کتاب می تواند به کارگردانان برای انتخاب گریمور مناسب و حرفه ای کمک بسیاری کند.

زرگر در پایان گفت: این کتاب قرار است در جلدهای متعددی منتشر شود که در جلدهای بعدی به آموزش و تکنیک های گریم می پردازیم.