سلاح اتمی برای ایران موجبات ناامنی داخلی را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «گام به گام با برجام از آغاز تا فرجام» که حاشیه نگاری حمید بعیدی نژاد عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای از ۲۲ ماه مذاکره است عصر امروز در سرای اهل قلم تهران برگزار شد.

در این مراسم بعیدی نژاد در ابتدا با اشاره به اعدام شیخ نمر توسط آل سعود اظهار داشت: انتظار می رفت با تعویق حکم این عالم بزرگوار اتفاق بهتری بیفتد اما اعدام وی، همه ما را شوکه کرد. امیدواریم خون ایشان عامل بیداری جوامع مسلمین و شیعیان باشد.

وی افزود: بنا بر سنت الهی کسانی که دستشان به خون ایشان آغشته شده است مورد عذاب قرار خواهند گرفت.

مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه در ادامه در خصوص تفاوت های کتاب «گام به گام با برجام» گفت: در این کتاب سعی شده است تمام گفتگوها و مصاحبه ها در دو سال اخیر که منجر به توافق ژنو و مذاکرات جامعه لوزان و وین شد را بازگو کنیم.

وی گفت: سعی کردیم مصاحبه ها به شکلی طبیعی حفظ شود و سئوالاتی که در این کتاب مطرح شده سئوالات و مطالبی است که خوانندگان مختلف ممکن است آن را در ذهن داشته باشند.

وی با بیان اینکه این سئوالات را خبرنگاران و افرادی مطرح کرده اند که وجدان بیدار جامعه هستند، تصریح کرد: این وجدان های بیدار از طریق طرح سئوالات دغدغه های جامعه را مطرح می کنند و این مسئله برگرفته از مسائلی است که در جامعه ما وجود داشت.

بعیدی نژاد با بیان اینکه خواننده این کتاب، خود را با موضوع درگیر می بیند، افزود: شکل این مصاحبه در کتاب منحصر به فرد است. این کتاب بر اساس دیالوگ و مصاحبه است و شکل جالبی دارد. امیدواریم این شکل بتواند از سختی مباحث بکاهد.

مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه افزود: یکی از تفاوت های ما در دوره جدید مذاکرات حضور پررنگ رسانه ها بود و جامعه امروز به خیلی از جنبه های مذاکرات احاطه پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه جامعه ما خیلی پیشرفت کرده است، تصریح کرد: در زمانی که سخت ترین تهدیدها علیه ایران وضع می شد مثل قطعنامه ۱۹۲۹ که در حقوق بین الملل بسیار عجیب است و هر چیزی را که تصور کنید در ۱۸ صفحه علیه ایران تحریم و ممنوع می کند، انعکاس گسترده ای در رسانه ها نداشت.

بعیدی نژاد با بیان اینکه مفهوم پی ام دی در سال ۲۰۰۸ توسط البرادعی مطرح شده است، اظهار داشت: در سال ۲۰۱۱ به طور گسترده توسط گزارش آمانو در آژانس مستند می شود و هیچ فرقی با یک کیفر خواست سیاسی ندارد. وقتی این گزارش منتشر شد برای ما مشخص نبود که این مسیر غیر قابل بازگشت باشد. اما رسانه های ما پوششی از این مسئله را انجام ندادند در حالی که اتفاقات بدی برای ایران در جامعه بین المللی افتاده بود.

مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه افزود: یکی از اولویت های رسانه ای ما در دو سال اخیر مسائل هسته ای بود و این را حرکت خوب برای کشورمی دانیم. رسانه ها به عنوان نماینده افکار عمومی باید مسئولین کشور را به چالش بکشند که این اتفاق بسیار مهمی است و نقش رسانه ها نقش مهم و پررنگی بود.

وی با بیان اینکه این کتاب هیچ منبعی ندارد، گفت: دلیل آن این است که بنده به عنوان راوی، این کتاب را نوشته ام و منبع این کتاب کسی است که خود در مذاکرات حضور دارد.

بعیدی نژاد تصریح کرد: محتوای موضوعات در این کتاب از روایت هایی تشکیل می شود که در دو سال مذاکرات گذشته است. نویسنده به هیچ وجه بدنبال موضع گیری های سیاسی نیست و تلاش کردم سئوالاتی که مطرح می شود را از زوایای فنی و حقوقی پاسخ بدهم و فکر می کنم این کتاب می تواند پاسخگوی سئوالاتی باشد که هنوز در جامعه مطرح است.

مذاکره کننده ارشد تیم هسته ای یکی از ویژگی های کتاب خود را مصاحبه، مصاحبه کننده های متعدد با خود عنوان کرد و ادامه داد: اما از آنجایی که نمی خواستیم این امر تداعی شود که ما در برابر کسانی قرار بگیریم که نگاه مثبتی به مذاکرات داشته باشند سعی کردم با طیف های مختلف مصاحبه وجود داشته باشد.

مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه با بیان اینکه علیرغم اینکه در این دو سال در رسانه های مختلف، ساعت های مختلف به مطالب پاسخ داده ایم افزود: اما باز امروز همان سئوالات را مشاهده می کنیم. انگار مصاحبه کننده نمی خواهد قانع شود و این بخشی از واقعیت های جامعه ما و مذاکرات است.

وی گفت: رسانه های خارجی عمدتا به این می پرداختند که چرا غرب و آمریکا موضع راهبردی خود را تغییر داده و وارد مذاکره با ایران شده است و بیشتر به این می پرداختند که این مذاکرات چه دستاوردی برای امنیت منطقه ای و بین المللی دارد.

بعیدی نژاد با اشاره به مذاکره ایران و آمریکا در جریان مذاکرات هسته ای خاطرنشان کرد: در مذاکراتی که با هیئت های ۱+۵ داشتیم ببینید که کری وزیرخارجه آمریکا و وزرای خارجه کشورهای دیگر چطور به راحتی برنامه های خود را به هم می زدند و این همه وقت می گذاشتند. این به دلیل اهمیت راهبردی مذاکرات بوده تا یک مسئله فنی خاص. اولین جلسه ای که ما با آمریکا مذاکره داشتیم این را مطرح کردیم که هنوز روی مسئله توافق تعریف واحدی نداریم و بهتر است مذاکره را شروع نکنیم.

مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه افزود: ما گفتیم که آمریکا باید سیاست خود را تغییر دهد و ایران که غنی سازی را در داخل خاک خود ادامه بدهد و اگر شما آماده این کار نیستید بهتر است مذاکرات را شروع نکنیم اما آنها پذیرفتند و برای نخستین بار سیاست آمریکا در خصوص موضوع هسته ای ایران تغییر کرد و غنی سازی ایران را پذیرفت.

وی ادامه داد: اما در ایران رسانه های ما پیش از اینکه به اهمیت راهبردی و استراتژیک توافق اهمیت بگذارد بیشتر به مسائل فنی و ریز می پردازد که البته آن نیز مهم است.

بعیدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: وقتی می خواستیم تفاهم ژنو را بنویسیم عبارت پردازی ها برای طرف مقابل بسیار مهم بود و خیلی مراقب بودند که جمله بندی ها به شکلی نباشد که کشورهای دیگر نیز از آنها خواسته ای داشته باشند. آنها در مورد ایران چیزی را پذیرفتند که در مقابل هیچ کشوری نخواهند پذیرفت.

مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه با تاکید بر اینکه تولید، توسعه و استفاده از سلاح هسته ای را محکوم می کنیم و این یک اصل راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران است، ادامه داد: سلاح هسته ای، قدرت نمی آورد و پاکستان که امروز دارای سلاح هسته ای است، طالبان تا ۶۰ کیلومتری اسلام آباد یعنی پایتخت این کشور پیشرو می کند. پاکستان امروز به عنوان یک کشور شکست خورده نام برده می شود در صورتی که سلاح هسته ای نیز دارد.

وی ادامه داد: کسانی که فکر می کنند سلاح هسته ای قدرت ایجاد می کند باید گفت این طور نیست و اثبات می کنیم سلاح اتمی برای ایران موجبات ناامنی داخلی را فراهم خواهد کرد.

بعیدی نژاد با اشاره به دستاوردهای مذاکرات هسته ای گفت: آن چیزی که در مذاکرات داده ایم این است که متعهد شده ایم که ایران بدنبال سلاح هسته ای نیست و این را هم می نویسیم و هم می گوییم و هم برای آن تضمین می دهیم و آن چیزی که بدست آورده ایم ادامه یافتن صنعت هسته ای ایران است.

مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه با تاکید بر اینکه تاسیسات هسته ای ایران پابرجا است، افزود: یک مورد تاسیسات هسته ای پیدا نمی کنند که بر اساس برجام تعطیل شده باشد و این به دلیل فشارهای غربی ها نیست بلکه بر اساس آموزه های دینی ما است.

وی در ادامه گفت: از روز اولی که برجام در ایران اجرایی شود روز به روز صنعت هسته ای ما بارورتر خواهد شد.

بعیدی نژاد ادامه داد: اگر مذاکرات شکل گرفت به این دلیل بود که آمریکا رویکرد خود را تغییر داد و۱+۵ نیز که همواره اعلام می کرد که نمی تواند قبول کند کشوری وارد چرخه غنی سازی شود، پس از سالها مقاومت ملت ایران این موضوع را پذیرفتند. ایران، امروز یک مدل جدید در زمینه فعالیت هسته ای ارائه داده که توانسته است که کشوری که دارای توانمندی هسته ای تولید سلاح هسته ای است، را محکوم کند.

مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه با تاکید بر اینکه همه قدرت ها، امروز ایران را به عنوان یک قدرت به رسمیت شناخته اند که این مسئله بسیار مهم است، تصریح کرد: امروز، ایران در مرکز تحولات بین المللی قرار می گیرد که نمونه بارز آن حضور در مذاکرات مربوط به سوریه بود و در آینده نیز شاهد خواهیم بود که کشورمان نقش جدیدی را در تحولات منطقه ای و جهانی ایفا خواهد کرد.

وی درخصوص تناقض ترجمه برجام از سوی وزارت خارجه و رسانه ها، اظهار داشت: متنی که اولین بار از سوی وزارت خارجه به مجلس ارائه شد کاستی هایی داشت چون که فکر می کردیم بخش هایی از آن نیاز به ترجمه ندارد و پس از درخواست آقای لاریجانی متن کامل به آنها ارائه شد. اگر وزارت خارجه بخواهد امروز در عصر ارتباطات در ترجمه دست ببرد کار سخیفی کرده و از افتخارات ما این است که گزارش هایمان صادقانه بوده است.

بنابراین این گزارش، در پایان این مراسم یک جلد کتاب نفیس استاد فرشچیان توسطه حجت الاسلام دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات به حمید بعیدی نژاد اهدا شد.