کلاهبرداری از دختران با خواستگاری اینترنتی

روزنامه ایران نوشت: سرهنگ محمد اقبالی رئیس پلیس فتای البرز گفت: در پی مراجعه زن جوانی به پلیس فتا و اعلام شکایت مبنی بر اینکه از سوی خواستگارش به بهانه سرمایه‌گذاری در خرید و فروش ارز و سودآوری در این زمینه، هدف کلاهبرداری ۷۰ میلیون ریالی قرار گرفته است، بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.



وی افزود: بنا به اظهارات این زن وی مدتی پیش از طریق فضای مجازی با مرد جوانی آشنا شده که پس از مدتی از زمان آشنایی‌شان به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد که با موافقت زن جوان و جلب اعتماد وی با پیشنهاد سرمایه‌گذاری و فعالیت در خرید و فروش ارز الکترونیکی در سایت اینترنتی که توسط وی بارگذاری شده بود، مالباخته ترغیب می‌شود که با واریز مبلغ ۷۰ میلیون ریال به حساب این سایت در سود حاصله شریک شود.



سرهنگ اقبالی تصریح کرد: زن جوان پس از گذشت چند روز از واریز پول، زمانی که جهت خرید ارز به سایت مراجعه می‌کند متوجه می‌شود که پیشنهاد خواستگارش واقعی نبوده و یک دام کلاهبرداری بوده است برای اغفال افراد ساده‌لوحی که به آسانی فریب دغل‌بازی برخی افراد را می‌خورند.



رئیس پلیس فتای استان البرز گفت: کارشناسان وارد عمل شده با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به یافتن سایت اینترنتی شدند که پس از اغفال افراد به ثبت‌نام در این سایت جهت واریز پول نقد و دریافت ارز الکترونیکی از ارائه ارز خودداری می‌کند.



این مقام پلیسی تصریح کرد: در ادامه مأموران این پلیس با بررسی و ردزنی‌های فنی گرداننده سایت را به همراه همدستش در یک عملیات غافلگیرانه در کرج دستگیر کردند.



سرهنگ اقبالی در ادامه گفت: متهمان در بازجویی‌های مأموران به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری از دختران دم‌بخت به بهانه ازدواج با آنها و اقدام به طراحی سایت خرید ارز الکترونیکی اعتراف کرده‌اند.

