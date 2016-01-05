ائمه جمعه مراقب «نفوذ» باشند/درِ خانه علما به روی مردم باز باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین نوری همدانی امروز در همایش سراسری ائمه جمعه در مجتمع ادینه تهران، با بیان اینکه سوابق و تعهدات شما ائمه جمعه بسیار ارزشمند است، اظهار کرد: چهره‌هایی که در راه انقلاب با استقامت گام برمی‌دارند، می‌توانند در قرارگاه‌های نماز جمعه برای انقلاب بسیار تاثیرگذار باشند.

وی با بیان اینکه خطبه‌های شما باید بسیار پرمحتوا، سنگین و پررنگ باشد، گفت: خطبه‌های نماز جمعه بسیار مهم است و مطالعات فراوانی برای آن نیاز است. ائمه جمعه لازم است اول توجه به قرآن و آشنایی با مضامین آن، دوم نهج‌البلاغه، سوم صحیفه سجادیه و چهارم تاریخ ائمه، علما و بررسی تحلیلی آنها را مورد توجه قرار دهند.

این مرجع تقلید تاکید کرد: هر چه مطالعات ما بیشتر باشد، خطبه‌های ما سنگین‌تر و پرمحتواتر خواهد شد.

آیت‌الله نوری همدانی به ائمه جمعه توصیه کرد: ما باید از حوزه‌ها، تعلیم و تربیت و تدریس دور نباشیم. امروز بیشتر ائمه جمعه، مدیر حوزه‌های علمیه هستند که بسیار خوب است اما باید اشتغال به تدریس هم داشته باشند و همیشه باید مذاکره، مباحثه و درس را در نظر داشته باشند و همچنین در کنار آن به حوزه تألیفات نیز اهمیت بدهند.

وی با بیان اینکه مسئله اخلاق در ارتباط با مردم باید مورد توجه ائمه جمعه باشد، تصریح کرد: رشته و کار ما بالاترین اهمیت را دارد. شما باید کار ائمه و انبیاء را ادامه دهید و برخورد کریمانه و متواضعانه با مردم داشته باشید و با حوصله با آنها برخورد کنید، زیرا مردم، شما را پناهگاه خود می‌دانند و مشکلاتشان را با شما مطرح می‌کنند. مردم دوست دارند درِ خانه‌های علما روی آنها باز باشد.

این مرجع تقلید گفت: ساده‌زیستی و زُهد، مسئله دیگر ما و شماست که باید رعایت شود. علمای ما باید امام‌گونه و پیامبرگونه با مردم رفتار داشته باشند و تشکیلات زیادی به خرج ندهند. تأکید امام (ره) همیشه این بود که هر طلبه‌ای که تشریفات زیادی داشته باشد، به اسلام صدمه می‌زند؛ بنابراین کاری کنید که مردم از وضعیت شما نگران نباشند که خدای ناکرده کاخ‌نشین شده‌اید. عالمی که در پی جمع اموال و پول است، نمی‌تواند به اسلام خدمت کند.

آیت‌الله نوری همدانی خاطرنشان کرد: نقشه‌های دشمن و راهکارهای دفع آن را باید شناخت، چرا که شما دیروز افسران جنگ سخت بودید و امروز باید افسران جنگ نرم باشید. امروز قوای مسلح بسیار مجهز از مرزهای جغرافیایی حراست می‌کنند اما یک مرزهایی وجود دارد که به شما مربوط می‌شود که همان مرزهای نفوذ سیاست و فرهنگ دشمن است.

تحولات آخرالزمان به مردم گفته شود

وی تاکید کرد: شما طلبه‌ها و علما باید در مقابل نفوذ دشمنان مراقبت جدی داشته باشید.

این مراجع تقلید، توجه به ولایت و امام عصر(عج) و اخبار آخر الزمان را از دیگر مسائل حائز اهمیت دانست و گفت: وظیفه مهم این است که تحولات آخرالزمان به مردم گفته شود، البته مردم ایران بسیار متعهد و مومن هستند و هیچ جایی و هیچ کشوری، مردم ایران را ندارد.

آیت‌الله نوری همدانی خاطرنشان کرد: امروز جانشین امام عصر(عج) را باید تکریم و تبعیت کنیم. در کل دنیا حوادثی در جریان است که به ما، انقلاب و ولایت مربوط است؛ یعنی همواره باید در کنار فقهای بزرگ باشیم.

وی در پایان با بیان اینکه قدردانی کردن از کشتی‌بانی که کشتی متلاطم انقلاب را تا امروز نگه داشته است، از جمله وظایف ما محسوب می‌شود گفت: باید از خدا بخواهیم وجود رهبر معظم انقلاب را برای ما حفظ کند و بر عمر ایشان بیفزاید. ما این انقلاب را جزو برنامه‌های دین و جزو زمینه‌های ظهور امام زمان(عج) می‌دانیم.