اختصاص بیش از ۲۲ میلیارد ریال برای رفع فقر و محرومیت در کرمانشاه

حسین خدرویسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان آذر ماه بیش از ۳۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال زکات از مودیان استان کرمانشاه جمع آوری شده افزود: این میزان زکات شامل زکات واجب، مستحب، سایر اقلام جذب شده اهل سنت و زکات فطره عام و سادات بوده است.

خدرویسی با بیان اینکه طی ۹ ماهه امسال بیش از ۲۲ میلیارد و ۴۶۴ میلیون ریال از محل جمع آوری زکات در استان به رفع فقر و محرومیت اختصاص یافت، تاکید کرد: همچنین طی مدت مذکور حدود هشت میلیارد ریال از زکات جمع آوری شده در استان کرمانشاه به احداث و مرمت پروژه های عام المنفعه اختصاص داده شده است.

به گفته خدرویسی امسال با میزان زکات اختصاص داده شده به پروژه های عمرانی بیش از ۱۱ پروژه احداث و ۳۴ پروژه دیگر مرمت و بهسازی شده است.

خدرویسی اظهار کرد: مسجد، حسینه، فاطمیه، زینبیه و خانه عالم از اصلی ترین پروژه های عام المنفعه بوده که از محل درآمدهای زکات احداث، تعمیر و بهسازی شده اند.

وی تاکید کرد: در سالجاری درصد هزینه کرد زکات برای پروژه های عام المنفعه از کل درآمد این واجب الهی ۲۷ درصد و درصد هزینه کرد برای رفع محرومیت و زدودن چهره فقر از جامعه ۷۳ درصد بوده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه در پایان با یادآوری اینکه ۱۲۸۹ عامل در راستای جمع آوری زکات با کمیته امداد استان همکاری و تعامل دارند تصریح کرد: در ۹ ماهه امسال بیش از ۸۱ میلیون ریال اعتبار برای تبلیغات و فرهنگ سازی زکات در میان مودیان، کشاورزان و مردم خیر استان هزینه شده است.