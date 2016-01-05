به گزارش خبرنگار مهر، محمد خزاعی دبیر کنگره ملی «۲۰۰۰ شهید هنرمند» با اعلام این خبر در نشست رسانه ای که صبح امروز ۱۵ دی ماه با حضور غلامرضا منتظری رئیس سازمان بسیج هنرمندان و عضو شورای سیاست گذاری این کنگره در مرکز فرهنگی اسوه برگزار شد، گفت: هنر شهادت تنها مختص به ۸ سال دفاع مقدس نبوده است و هر زمان که پای دفاع از حقانیت اسلام به میان بیاید، شهادت یک هنر محسوب می شود. ضمن محکوم کردن اعدام آیت الله شیخ نمر اعلام می کنم که در کنگره ملی «۲۰۰۰ شهید هنرمند»، مراسم گرامیداشتی برای ۳ تن از شهدای مدافع حرم برگزار خواهیم کرد و خانواده این شهدا تقدیر می‌شوند.

غلامرضا منتظری رئیس سازمان بسیج هنرمندان و عضو شورای سیاست گذاری کنگره ملی «۲۰۰۰ شهید هنرمند» با اشاره به برگزاری ۸ کنگره تخصصی در مراکز استان‌ها گفت: هنرمندان شهید به نماد ایثار و مقاومت برای عصرها و نسل ها مبدل شده اند و ما وظیفه داریم شکوه اندیشه آنها را در قالب هنر نمایان کنیم. برگزاری ۸ کنگره تخصصی در استان‌ها که نماد ۸ سال دفاع مقدس بود، نخستین گام برای نشان دادن اندیشه های والای شهدای هنرمند بوده است.

وی با اشاره به اهداف برگزاری ۸ کنگره تخصصی در استان‌ها گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان یک فرهنگ عزت آور، زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا، بیان خاطرات و پیام های عبرت آموز از ژرفای اندیشه شهدا، ارائه تصویر روشن از نقش هنرمندان در عرصه های دفاع مقدس، ابهام زدایی از اندیشه های ناثواب و ایجاد بانک اطلاعات جامع از هنرمندان از جمله اهداف برگزاری ۸ کنگره تخصصی در مراکز استان‌ها بوده است.

محمد خزاعی در ادامه این نشست با اشاره به این مطلب که سازمان بسیج هنرمندان متولی برگزاری کنگره ملی «۲۰۰۰ شهید هنرمند» بوده است، گفت: دبیرخانه کنگره ملی شهدای هنرمند در سال ۱۳۸۷ آغاز به کار کرد. این کنگره واکاوی هایی را در حوزه شهدای هنرمند به انجام رساند و تا امروز ۲ هزار و ۶۰ شهید هنرمند در حوزه های مختلف تجسمی، عکاسی، خوش نویسی، موسیقی، سینما، تئاتر، شعر و ادبیات شناسایی کرده است و بنا دارند شهدای مدافع حرم را که آثار هنری دارند، در این کنگره ثبت و ضبط کنند.

وی با اشاره به تفاوت کنگره ملی «۲۰۰۰ شهید هنرمند» با سایر کنگره هایی که در حوزه شهدا برگزار می شود، گفت: یکی از ویژگی های مهم این کنگره، شناسایی و شناساندن شهدای هنرمند و اندیشه های والای آنها در عرصه هنر متعهد است و بنا داریم این کنگره را از تاریخ ۲۳ دی ماه تا ۱ بهمن ماه برگزار کنیم.

وی ادامه داد: اولین کنگره مربوط به کنگره موسیقی است که علیرضا پاشایی دبیر این کنگره است و قرار است در سالن سوره حوزه هنری برگزار شود. دومین کنگره مربوط به شعر و ادبیات است که توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به دبیری علیرضا قزوه برگزار می‌شود. کنگره تئاتر هنرمندان به دبیری عبدالحسینی و همچنین کنگره فیلم و سینما با دبیری حجت‌الاسلام رستگاران در سالن کوثر صدا و سیما برپا می‌شود. حوزه هنرهای تجسمی به دبیری مجید رجبی معمار در خانه هنرمندان برگزار می‌شود و قرار است نمایشگاه تجسمی به مدت سه روز در خانه هنرمندان برپا شود.

خزاعی با اشاره به آمار شهدای هنرمند در رشته‌های مختلف هنری گفت: بالغ بر ۲ هزار و ۶۰ شهید هنرمند شناخته شده است که از این تعداد ۳۳۴ شهید شاعر بوده‌اند، ۲۵۷ فعال ادبی هستند، ۴۸۸ هنرمند تئاتر، ۴۹۰ هنرمند تجسمی که ۳۰۷ هنرمند در حوزه خوشنویسی و ۱۱۳ شهید عکاس شناسایی شدند. در حوزه فیلم و سینما نیز ۱۳۱ شهید و در حوزه موسیقی اطلاعات ۸۰ شهید هنرمند ثبت و ضبط شده است.

دبیر کنگره ملی ۲۰۰۰ شهید هنرمند متذکر شد: بیشترین آمار شهدا در اصفهان با ۲۹۱ شهید بوده است و طبق آمار به ترتیب تعداد شهدا، در خراسان ۲۸۱ شهید، در خوزستان ۲۲۴ شهید، در فارس ۱۵۶ شهید و در کرمان ۱۰۹ شهید بوده است.

وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به این مطلب که کنگره «۲۰۰۰ شهید هنرمند» در حوزه تولید آثار ورود پیدا کرده است، گفت: در این کنگره علاوه بر شناسایی و معرفی شهدای هنرمند، اقدام به تولید فیلم‌های مستند نیز کرده‌ایم. به این ترتیب که ۱۲ فیلم مستند با موضوع هنرمند توسط بسیج هنرمندان، ۱۴ فیلم توسط سازمان سینمایی اوج، ۲ نماهنگ، ۳ آلبوم موسیقی، ۶ عنوان تئاتر، ۴۰ کلیپ با موضوع شهدا و ۳۰ عنوان کتاب و دایره‌المعارف ویژه شهدای هنرمند تولید شده است.

خزاعی عنوان کرد: همچنین ترانه هنرمند شهید با آواز حامد زمانی تهیه و تولید شده که برای نخستین بار در کنگره «۲۰۰۰ شهید هنرمند» رونمایی می‌شود.

وی با اشاره به این مطلب که مراسم تجلیل از آیت‌الله شیخ نمر در این کنگره برگزار می‌شود، گفت: مراسم تجلیل از آیت‌الله شیخ نمر از جمله برنامه‌های اختتامیه است و محمد حمیدی‌مقدم به عنوان کارگردان مراسم، مقدمات برگزاری این همایش را فراهم کرده است. در حوزه شهدای اقلیت نیز فعالیت‌هایی را انجام داده‌ایم و طی بررسی، اگر شهید اقلیت مسیحی یا سنی وجود داشته باشد، در لیست آمار شهدای هنرمند آورده شده است و به هیچ خط‌کشی و ممیزی قائل نیستیم.

محمد خزاعی دبیر کنگره ملی «۲۰۰۰ شهید هنرمند» در پایان صحبت‌های خود گفت: هنر انقلاب مدیون شهداست و در حوزه شهدا و مضامین مرتبط با آن کم‌کاری کرده‌ایم و امیدواریم این کنگره گام موثری در معرفی ۲۰۰۰ شهید هنرمند باشد. ناگفته نماند که قرار است از خانواده شهدای هنرمند و هنرمندان متعهد انقلابی معاصر نیز تقدیر به عمل آوریم.