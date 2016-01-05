طاهره رزاق پور در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: آخرین مطالعات از وضعیت آسیبهای اجتماعی نشان میدهد ازدواجهای فامیلی در شمال شهر اردبیل بیشترین میزان را دارد و ضروری است مداخلات به هنگام جهت پیشگیری از معلولیت انجام شود.
وی با تأکید به اینکه بهزیستی دو سیاست پیشگیری و مداخله را در بحث آسیبهای اجتماعی دنبال میکند، افزود: متأسفانه رقم قابلتوجهی از معلولیتها به ازدواجهای فامیلی برمیگردد و باوجوداینکه ممانعت از این ازدواج تأکید میشود، خانوادهها توجهی به آن ندارند.
معاون پیشگیری بهزیستی استان تأکید دارد که در ازدواج فامیلی احتمال معلولیت بالا است و لازم است آزمایشهای ژنتیک در مناطق شمال شهر اردبیل بهصورت جدی موردتوجه قرار گیرد.
رزاق پور با تأکید به اینکه کاهش نرخ معلولیت قویاً از سوی بهزیستی موردتوجه است، اضافه کرد: تا حد امکان به دنبال این هستیم تا با آگاهی بخشی به خانوادهها از معلولیت احتمالی فرزند جلوگیری کنیم.
وی بابیان اینکه نرخ معلولیت رو به افزایش است و برخی به دلیل وراثت و ژنتیک حادثشده و تا پایان عمر با فرد همراه است، متذکر شد: لازم است بهمنظور کاهش جمعیت معلولان برنامههای مداخله و پیشگیری اجرا شود.
معاون پیشگیری بهزیستی اردبیل به شناسایی مناطق آسیب خیز در سطح شهر اردبیل اشاره کرد و افزود: بهزیستی استان در نظر دارد در هر منطقه متناسب با آسیبها برنامههایی به اجرا درآورد.
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