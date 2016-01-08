«در سکوت» اثر آبرومندی است/ فیلمم برای هیات انتخاب جذاب نبود

ژرژ هاشم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فیلم خود با عنوان «در سکوت» که از حضور در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر بازماند، گفت: برای پذیرفته نشدن این فیلم هیچ دلیلی به من بیان نشد و من در نهایت می‌پذیرم که این سلیقه هیات انتخاب بوده است.

وی با اشاره به کیفیت متن و فیلمنامه این اثر و بازیگرانی که در آن حضور دارند، اظهار کرد: طبیعتا فیلمنامه این اثر از ویژگی هایی برخوردار بوده است که افرادی چون فاطمه معتمدآریا و سعید پورصمیمی تصمیم گرفته اند در آن به ایفای نقش بپردازند و سعی من هم این بود که فیلمی آبرومند و باکیفیت بسازم.

کارگردان فیلم «در سکوت» افزود: گرچه حضور فیلمم در جشنواره فجر اهمیت داشت اما روزی که این فیلم را می ساختم اصلا به بود و نبودش در جشنواره فجر فکر نمی‌کردم. شاید این فیلم برای هیات انتخاب جذاب نبوده و یا در مقایسه با دیگر آثار معیارهای لازم را نداشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: آقای پورصمیمی بعد از چهار سال در یک فیلم سینمایی بازی کرد و زمانی که من فیلمنامه را به وی دادم تا بررسی کند از نظر او فیلمنامه جذاب و مناسبی بود، همچنین فکر می کنم ویشکا آسایش یکی از بهترین بازی های خود را در این فیلم داشت.

این کارگردان درباره نسخه ای که به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر ارایه داده بود، توضیح داد: من فیلم را به صورت کامل به دبیرخانه تحویل دادم که البته فاقد موسیقی و صداگذاری بود و اصلاح رنگ نشده بود. اتفاقا این درس عبرتی شد که دیگر فیلم کامل نشده به جشنواره تحویل ندهم.

هاشم زاده در پایان و درباره فعالیت‌های جدیدش گفت: اکنون مشغول بررسی چند فیلمنامه هستم تا یکی از آنها را برای تولید انتخاب کنم.

فاطمه معتمد آریا، سعید پورصمیمی، ویشکا آسایش، سوگل خلیق، احترام برومند، پانته آ پناهی ها، علیرضا کمالی نژاد، محمدرضا غفاری، حمیدرضا نیک دل، احسان بیات فر، علی قاسمی، هستی قاسم پور، بهاره علیشاهی، پری آرام، پگاه حسینی، فرزانه سلحشور، رامتین هوشمند و حسین پناهی از بازیگران این فیلم هستند.

عوامل تولید «در سکوت» عبارتند از: نویسندگان فیلمنامه: ژرژ هاشم زاده، مهدی شیرزاد، مشاور کارگردان: مازیار میری، مدیر فیلمبرداری: همایون پایور، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: مریم هژیروند، طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی، موسیقی: علیرضا کهن دیری، طراح چهره پردازی: سعید ملکان، تدوین: سیاوش کردجان، صدابردار: امین میرشکاری، منشی صحنه: ندا قائدی، عکاس: امیر حسین شجاعی، مشاور رسانه ای: بیتا موسوی، جلوه های ویژه: بهنام خاکسار، مدیر تولید: حسین اکبری و تهیه کننده: سعید ملکان.