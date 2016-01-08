مجید واشقانی بازیگر سریال «پشت بام تهران» ساخته بهرنگ توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این سریال که از شنبه ۱۹ دی ماه پخش آن از شبکه یک آغاز می شود، گفت: قصه این سریال درباره چند خانواده است که در قسمت های ابتدایی معرفی می شوند و بیننده ابتدا با تک تک این شخصیت ها آشنا می‌شود و بار قصه بین این شخصیت ها تقسیم می شود.

وی ادامه داد: وقایع در این قصه به شکل اتفاقی از نگاه بیننده پیش می رود درحالیکه از طرف نویسنده این خانواده ها به نوعی به یکدیگر گره می خورند. داستان «پشت بام تهران» با تمی اجتماعی روایتگر آدم هایی است که هر روز بسیاری از آنها را در جامعه می بینیم. افرادی در قشرهای مختلف که اتفاقا یکی از دلایل انتخاب این اقشار مختلف هم این بوده که به راحتی بتوان با آنها همذات پنداری و ارتباط برقرار کرد و مخاطبان نمونه ای از کسانی را که در جامعه دیده اند در این اثر هم ببینند.

بازیگر سریال «پشت بام تهران» با اشاره به ویژگی های این مجوعه بیان کرد: بار قصه در این سریال تنها روی دوش یک بازیگر نیست، به طور مثال در سریال «میکاییل» به کارگردانی سیروس مقدم که نویسندگی آن را هم سعید نعمت الله بر عهده داشت، قهرمان کار میکاییل بود اما در اینجا داستان ها بین همه خانواده ها تقسیم می شود. این سریال اثری پر بازیگر است و به نظر خودم این به جذابیت کار افزوده است.

بازیگر سریال «آمین» با اشاره به همکاری های قبلی خود با نویسنده و کارگردان اثر «پشت بام تهران» توضیح داد: این سومین تجربه همکاری من با نعمت الله نویسنده این سریال و پنج یا ششمین تجربه همکاری ام با بهرنگ توفیقی کارگردان سریال است و فکر می کنم این کارگردان و نویسنده مکمل های خوبی برای یکدیگر هستند. حضور سعید نعمت الله در کار در کنار کارگردان به عنوان کسی که خط به خط دیالوگ هایش را حفظ است و می داند که چه نوشته است و چه می خواهد باعث می شود که تکلیف بازیگر هم مشخص باشد.

واشقانی اضافه کرد: من امیدوارم این سریال بتواند نظر مردم را جلب کند چون کار پر زحمت، پر لوکیشن و پر بازیگری بوده است و این زحمات زمانی مفید واقع می شود که سریال با اقبال عمومی مواجه شود و البته فکر می کند که «پشت بام تهران» از این جنس سریال ها باشد.

بازیگر سریال «پشت بام تهران» در پایان درباره نقش خود در این اثر عنوان کرد: من در این سریال نقش بهادر را دارم که شاید تصور شود نقشی منفی دارد اما من چنین ذهنیتی نسبت به نقشم ندارم. من این نقش را خاکستری می بینم که شاید بنا به اجبار منفی می شود. بهادر نقش موثری در قصه دارد و با چالش های زیادی مواجه می شود و حتی خودش هم چالش هایی را ایجاد می کند.