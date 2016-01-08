به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از د رپ، با توجه به اینکه فیلم «جنگ ستارگان: نیرو بیدار می‌شود» پرفروش‌ترین فیلم تاریخ باکس‌آفیس داخلی ایالات متحده شد، هریسون فورد هم توانست از ساموئل ال. جکسون عبور کند تا پول‌سازترین بازیگر تاریخ باکس‌آفیس داخلی این کشور شود.

۴۱ فیلم فورد تا به حال در باکس‌آفیس داخلی ۴.۶۹۹ میلیارد دلار فروش داشته‌اند و پرفروش‌ترین آن‌ها هم «نیرو بیدار می‌شود» با فروش ۷۶۴.۴ میلیون دلاری است. در مقایسه، فیلم‌های جکسون ۴.۶۲۶ میلیارد دلار فروخته‌اند و پرفروش‌ترین آن‌ها «انتقام‌جویان» با ۶۲۳.۴ میلیون دلار فروش داخلی بود.

این دو احتمالا طی چند سال آینده به طور مداوم در رقابت خواهند بود چون فورد قسمت‌های بعدی «ایندیانا جونز» و «بلید رانر» را دارد و ممکن هم هست که در «جنگ ستارگان: اپیزود ۸» بازی کند چون در حال حاضر این فیلم در صفحه آی‌ام‌دی‌بی این بازیگر ثبت شده است. در عین حال، جکسون یکی از پرکارترین بازیگران هالیوود است و به زودی در فیلم‌های «افسانه تارزان»، «کونگ: جزیره جمجمه» و «خانه کودکان عجیب خانم پرگرین» ساخته تیم برتون دیده می‌شود.

در لیست پنج نفر اول، اول تام هنکس (۴.۳۳۴ میلیارد دلار)، مورگان فریمن (۴.۳۱۶ میلیارد دلار) و ادی مورفی (۳.۸۱۰ میلیارد دلار) رتبه‌های سوم تا پنجم را در اختیار دارند که به این معنی است که سه بازیگر آفریقایی-آمریکایی جزو پنج بازیگر پرفروش اصلی باکس‌آفیس آمریکا هستند. سوپراستارهای درجه یک یعنی تام کروز، رابرت داونی جونیور و جانی دپ مقام‌های ششم، هفتم و هشتم را به خود اختصاص می‌دهند اما انتظار می‌رود همه آن‌ها بتوانند در یک تا دو سال آینده از مورفی عبور کنند. نکته‌ای که شاید عجیب باشد هم این است که هم‌بازیان فریمن در فیلم «شوالیه تاریک» یعنی مایکل کین و گری اولدمن با ۳.۲۹۱ میلیارد دلار و ۳.۲۷۹ میلیارد دلار، نهم و دهم هستند.

پرفروش‌ترین بازیگران زن تاریخ باکس‌آفیس آمریکا هم کامرون دیاز است که به خاطر فیلم‌هایی مثل مجموعه «شرِک»، فیلم‌های «فرشته‌های چارلی» و کمدی‌های پرفروشی مثل «چیزی درباره مری هست»، «عروسی بهترین دوستم» و «ماسک» این عنوان را به خود اختصاص داده. او با ۳.۰۳۲ میلیارد دلار فروش در رتبه پانزدهم قرار دارد.