ایستگاه های اتوبوس های تندرو با بتن الیافی کف پوش شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس بمهن نوری اظهارداشت: چین خوردگی ایستگاه های اتوبوس و مشکلات رانندگان از دلایل استفاده از این فناوری جدید بوده است.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر برای ۱۰ ایستگاه اتوبوس منطقه ۸ از این فناوری استفاده می شود، گفت: برای ساخت این بتن الیافی، شهرداری منطقه با دانشگاه علم و صنعت مذاکره کرد و با ساخت این بتن و استفاده از آن در ۱۲۰۰ متر از طول پایانه اتوبوس علم و صنعت و ایستگاه های اتوبوس بی.آر.تی نارضایتی رانندگان و مسافران از چین خوردگی آسفالت برطرف شده است.

نوری اظهار داشت: این فناوری هم اینک در کشورهای پیشرفته دنیا در حال استفاده است و بهره برداری از این نوع بتن الیافی در ایستگاه های اتوبوس علاوه بر ضمانت ۲۰ ساله، صرفه اقتصادی خوبی را در پی دارد.