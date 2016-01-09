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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۴۷

برای اولین بار در پایتخت؛

ایستگاه های اتوبوس های تندرو با بتن الیافی کف پوش شدند

ایستگاه های اتوبوس های تندرو با بتن الیافی کف پوش شدند

شهردار منطقه ۸ از بکارگیری بتن الیافی برای اولین در ایستگاه های اتوبوس های خطوط بی آر.تی پایانه علم و صنعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس بمهن نوری اظهارداشت: چین خوردگی ایستگاه های اتوبوس و مشکلات رانندگان از دلایل استفاده از این فناوری جدید بوده است.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر برای ۱۰ ایستگاه اتوبوس منطقه ۸ از این فناوری استفاده می شود، گفت: برای ساخت این بتن الیافی، شهرداری منطقه با دانشگاه علم و صنعت مذاکره کرد و با ساخت این بتن و استفاده از آن در ۱۲۰۰ متر از طول پایانه اتوبوس علم و صنعت و ایستگاه های اتوبوس بی.آر.تی نارضایتی رانندگان و مسافران از چین خوردگی آسفالت برطرف شده است.

نوری اظهار داشت: این فناوری هم اینک در کشورهای پیشرفته دنیا در حال استفاده است و بهره برداری از این نوع بتن الیافی در ایستگاه های اتوبوس علاوه بر ضمانت ۲۰ ساله، صرفه اقتصادی خوبی را در پی دارد.

کد مطلب 3020257
حبیب احسنی پور

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