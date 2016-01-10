به گزارش خبرگزاری مهر، حامد سلطانی نژاد گفت: تقویت بازارهای مالی بر پایه کالاها یکی از اهداف بورس کالای ایران در ماه های اخیر بوده به طوری که علاوه بر توسعه معاملات اوراق سلف موازی استاندارد برای تامین مالی صنایع و همچنین راه اندازی اوراق گواهی سپرده کالایی روی محصولات کشاورزی و سایر کالاها، در پی اجرایی کردن مصوبه شورای عالی بورس برای راه اندازی بازار مشتقه ارز هستیم.

سلطانی نژاد به ضرورت مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز اشاره کرد و افزود: نوسانات شدید نرخ ارز یکی از تهدیدهای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران داخلی به شمار می رود و این موضوع در کنار آغاز شمارش معکوس برای لغو تحریم های بین الملی، می طلبد تا راهکاری مناسب برای مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی اندیشیده شود.

مدیرعامل بورس کالای ایران اظهارداشت: در همین رابطه شورای عالی بورس با کلیات راه اندازی بازار مشتقه ارز موافقت کرده که برنامه زمان بندی راه اندازی این بازار با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف همچون تحریم ها، تک نرخی شدن و تعمیق معاملات بین بانکی ارز، تدوین و ارائه شده است.

وی به تجربه بیش از ۷ ساله راه اندازی معاملات آتی سکه طلا در بورس کالای ایران اشاره کرد و گفت: طی این سال ها انواع رویدادها، نوسانات و بحران ها را در بازار طلا و ارز و تاثیر آن بر معاملات آتی سکه پشت سرگذاشته ایم و با وجود یک شبکه حرفه ای از معامله گران آتی در شرکت های کارگزاری، مکانیسم تسویه و پایاپای سیستماتیک دقیق و دستورالعمل های مورد نیاز در مواقع مختلف، قدرت پشتیبانی مناسبی را برای راه اندازی بازار مشتقه بر دارایی های مختلف همچون ارز به دست آورده ایم.

سلطانی نژاد به معاملات روز گذشته آتی سکه اشاره کرد و گفت: دیروز حجم معاملات آتی سکه در بورس کالای ایران بیشترین حجم را در یک سال اخیر تجربه کرد، به طوریکه ۱۶ هزار و ۴۲۵ قرداد در چهار سررسید فعال دی و اسفند امسال و اردیبهشت و تیر سال آینده منعقد شد که این حجم قرارداد در یک روز، نشان دهنده عمق بالای بازار، تعداد زیاد بازیگران و اطمینان و امنیت سرمایه گذاران این حوزه به سیستم های معاملاتی بازار مشتقه دارد.

مدیرعامل بورس کالای ایران در خصوص دلایل رشد حجم معاملات آتی سکه بیان داشت: به نظر می رسد همزمانی رشد بهای دو متغیر کلیدی بر روند قیمت سکه یعنی اونس جهانی و دلار داخلی باعث شده است تا سرمایه گذاران با پیش بینی های متفاوت از روند آتی قیمت ها، از قراردادهای آتی سکه استقبال بیشتری داشته باشند.

وی بر توسعه اوراق مبتنی بر کالا در بورس کالا تاکید کرد و با اعلام یک خبر جدید گفت: به زودی اوراق مبتنی بر کالاهای جدید در بورس کالا منتشر می شود که از جمله آنها می توان به گواهی سپرده طلا به پشتوانه معدن طلای زرشوران اشاره کرد که این اتفاق می تواند برای سایر محصولات معدنی که برای برداشت و استخراج از معادن به منابع مالی نیاز دارند نیز تعمیم یابد.

شورای عالی بورس اوایل آذرماه سال جاری با کلیات راه اندازی بازار مشتقه ارز در بورس کالای ایران موافقت کرد.