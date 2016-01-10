  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۵۳

نخست وزير انگليس؛

با خواست مردم از اتحادیه اروپا خارج می شویم

با خواست مردم از اتحادیه اروپا خارج می شویم

نخست وزير انگليس امروز در اظهاراتی خروج این کشور از اتحادیه اروپا را به رأی مردم کشورش در همه پرسی اواخر سال ۲۰۱۷ منوط دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نخست وزير انگليس امروز در اظهاراتی خروج این کشور از اتحادیه اروپا را به رأی مثبت مردم کشورش در همه پرسی اواخر سال ۲۰۱۷ منوط دانست.

«ديويد کامرون» نخست وزير انگليس امروز در این باره گفت: در صورتی که همه پرسی اواخر سال ۲۰۱۷ میلادی نشان از تأیید مردم انگلیس برای جدایی این کشور از اتحادیه اروپا باشد، دولت ناچار است اين خواسته را عملی کند.

وی ادامه داد: به نظر من خروج از اتحادیه اروپا شاید تصمیم مناسبی نباشد، اما اگر این اقدام تصمیم مردم باشد، همه تدابیر لازم را برای به اجرا درآوردن آن اتخاذ خواهم کرد.

بیشتر نظر سنجی ها نشان می دهد که مردم انگلیس تمایلی به ادامه عضویت در اتحادیه اروپا نداشته و قصد دارند به خروج از این اتحادیه رأی مثبت دهند.

کد مطلب 3021759

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها