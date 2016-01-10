با خواست مردم از اتحادیه اروپا خارج می شویم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نخست وزير انگليس امروز در اظهاراتی خروج این کشور از اتحادیه اروپا را به رأی مثبت مردم کشورش در همه پرسی اواخر سال ۲۰۱۷ منوط دانست.

«ديويد کامرون» نخست وزير انگليس امروز در این باره گفت: در صورتی که همه پرسی اواخر سال ۲۰۱۷ میلادی نشان از تأیید مردم انگلیس برای جدایی این کشور از اتحادیه اروپا باشد، دولت ناچار است اين خواسته را عملی کند.

وی ادامه داد: به نظر من خروج از اتحادیه اروپا شاید تصمیم مناسبی نباشد، اما اگر این اقدام تصمیم مردم باشد، همه تدابیر لازم را برای به اجرا درآوردن آن اتخاذ خواهم کرد.

بیشتر نظر سنجی ها نشان می دهد که مردم انگلیس تمایلی به ادامه عضویت در اتحادیه اروپا نداشته و قصد دارند به خروج از این اتحادیه رأی مثبت دهند.