گفتگوی تلفنی وزیران خارجه آمریکا و روسیه درباره مسائل خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جان کری» و «سرگئی لاوروف،» وزیران خارجه آمریکا و روسیه، در این تماس تلفنی درباره روند سیاسی در سوریه، جنگ علیه گروه داعش، مسایل خاور میانه و آزمایش اخیر هسته ای کره شمالی گفتگو کردند.
جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با اعلام این خبر گفت که روابط واشنگتن و مسکو نیز در گفتگوی تلفنی کری و لاوروف مورد بررسی قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، وزیران خارجه آمریکا و روسیه توافق کردند که در تماس باشند و در صورت امکان، در روزهای آینده دیدار کنند.
در همین حال، به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که سرگئی لاوروف و جان کری در مورد حمایت از گفتگوهای صلح سوریه توافق کرده اند.
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