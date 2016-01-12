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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۸:۱۲

حمایت کری و لاوروف از گفتگوهای صلح سوریه؛

گفتگوی تلفنی وزیران خارجه آمریکا و روسیه درباره مسائل خاورمیانه

گفتگوی تلفنی وزیران خارجه آمریکا و روسیه درباره مسائل خاورمیانه

وزرای خارجه آمریکا و روسیه در تماسی تلفنی در خصوص مهمترین مسائل موجود در خاورمیانه به رایرنی پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جان کری» و «سرگئی لاوروف،» وزیران خارجه آمریکا و روسیه، در این تماس تلفنی درباره روند سیاسی در سوریه،‌ جنگ علیه گروه داعش،‌ مسایل خاور میانه و آزمایش اخیر هسته ای کره شمالی گفتگو کردند.

جان کربی،‌ سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با اعلام این خبر گفت که روابط واشنگتن و مسکو نیز در گفتگوی تلفنی کری و لاوروف مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش،‌ وزیران خارجه آمریکا و روسیه توافق کردند که در تماس باشند و در صورت امکان، در روزهای آینده ‌دیدار کنند.

در همین حال، ‌به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که سرگئی لاوروف و جان کری در مورد حمایت از گفتگوهای صلح سوریه توافق کرده اند.

کد مطلب 3022804
عبدالحمید بیاتی

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