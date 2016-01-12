به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شهرداری یاسوج، محمدعلی جاوید با اشاره به این که برخی دستگاهها و ادارات به هر نحو متقاعد به پرداخت بدهیهای خود به شهرداری یاسوج نیستند، اظهار کرد: این دسته از ادارات و مسئولان آنها به هیچ وجه اعتقادی به پرداخت بدهی خود ندارند.
شهردار مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نشستها و جلساتی که با مسئولان این دستگاهها تاکنون برگزار شده، تصریح کرد: این دستگاهها به هیچ وجه مشکلات شهر یاسوج را به عنوان مرکز استان در نظر نمیگیرند و اصولا متوجه این موضوع نیستند که بسیاری از مردم استان از سایر نقاط کهگیلویه و بویراحمد برای مراجعه به همین ادارات وارد مرکز استان شده و نیاز به خدمات دارند.
جاوید در بخشی دیگر از اظهارات خود با قدردانی از رویکردی که استاندار کهگیلویه و بویراحمد نسبت به شهر یاسوج دارد، افزود: باید این دیدگاه در همه مسئولان وجود داشته باشد که شهر یاسوج متعلق به همه استان است و برای خدمت به مردم کل استان نیاز به همکاری با شهرداری به عنوان مجموعه خدماترسان شهری است.
شهردار مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در راستای ماده 12 قانون عمران و نوسازی شهری، قانون مکلف کرده دستگاههایی که عوارض نوسازی را به شهرداریها پرداخت نکردهاند در زمان مقرر در اقدام اول برق آنها قطع میشود.
جاوید خاطرنشان کرد: در اقدام بعدی نیز گاز آنها قطع میشود که بهتر است برای جلوگیری از این اقدام همکاری لازم را داشته باشند
وی بیان کرد: این قانون در استان مغفول مانده بود تا اینکه استاندار جلسهای با حضور شهرداران و دستگاههای اجرایی در این خصوص ترتیب داد و نهایتا پس از مهلت یک ماهه به دستگاههای بدهکار، روز گذشته برق آنها قطع شد.
این مسئول گفت: این دسته از ادارات اگر تمکین نکنند نسبت به قطع گاز آنها اقدام میشود.
