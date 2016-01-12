تدوین سند راهبردی «طرح جامع پروژه منارید» در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن زاده در اولین جلسه کمیته پایش و برنامه‌ریزی پروژه بین المللی منارید که روز سه شنبه با حضور مسئولان در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: مهمترین دستاوردهای مکمل و پایدار پروژه منارید ارتقا دانش و درک در خصوص علت تغییر کاربری اراضی است که موجب تخریب سرزمین و اثرات آن بر زیست بوم و معیشت مردم است.

وی ایجاد محیطی توانمند برای اجرای مدیریتی جامع منابع را از دیگر دستاوردهای اجرای پروژه منارید دانست و افزود: فناوری های مبتنی بر جوامع محلی و سازگار با اقلیم منطقه‌ای برای مدیریت پایدار منابع از دیگر دستاوردها است که در راستای کنترل تخریب سرزمین، کاهش خطرات زیست محیطی و افزایش معیشت پایدار روستاها است.

حسن زاده به برگزاری کارگاه های آموزشی در سطح روستا در ابطه با توسعه پروژه منارید اشاره کرد و گفت: کارگاه های معیشتی در سطح محلی با آموزش ۲۹۰ نفر در زمینه‌های مختلف گبه بافی، خیاطی، گیوه ابریشمی، چهل تیکه دوزی و... از جمله این موارد است.

مدیر پروژه منارید در استان کرمانشاه یادآور شد: برگزاری روز منارید در هفته منابع طبیعی و در محل شهرستان رزین در دستور کار قرار گرفت که با استقبال خوبی مواجه شد.

حسن زاده خاطر نشان کرد: ایجاد بستر و محیطی توانمند برای اجرای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی از جمله نتایج این طرح است که با بازدید کارشناسان فنی و مدیران بین المللی از چند کشور معتبر خاورمیانه و نیز انعقاد تفاهم نامه با ارگان‌های دولتی و غیر دولتی و تهیه سند راهبردی حوزه آبخیزداری رزین را شامل می شود.

وی در ادامه بیان کرد: در این راستا ۴ کمیته برنامه ریزی و پایش در استان و با مدیریت استاندارد طی ۲۰ جلسه، کمیته مدیریت جامع حوزه آبخیزداری در ۴۲ جلسه و چندین مصوبات با مدیریت فرمانداری، کمیته فنی استانی با مدیریت منابع طبیعی در ۱۲۰ جلسه، کمیته توسعه و برنامه ریزی روستایی با ۳۱۰ جلسه تشکیل شده است.

این مسئول اظهار کرد: تعمیم پروژه منارید به ۱۴ حوزه در شهرستان‌ها در دستور کار قرار گرفت که درصدد گسترش آن به ۸۶ دهستان می باشیم و در این زمینه اولویت دادن به طرح های عمرانی با رویکردهای مردمی مورد نظر است.

حسن زاده با اشاره به برگزاری نشست های هم اندیشی با جوامع محلی و روستایی و بررسی نیازهای این مناطق اظهار داشت: تدوین سند راهبردی پروژه «طرح جامع» با مشارکت مردم و مسئولان در دست اجرا است.