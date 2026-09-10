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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱

رستمی: تصادف زنجیره‌ای در محور بجنورد - اسفراین ۵ مصدوم داشت

رستمی: تصادف زنجیره‌ای در محور بجنورد - اسفراین ۵ مصدوم داشت

بجنورد- سرپرست جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی از تصادف زنجیره‌ای سه دستگاه خودروی پراید در محور بجنورد به اسفراین خبر داد و گفت: در این حادثه ۵ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی، حسین رستمی اظهار کرد: پنجشنبه شب گزارشی مبنی بر تصادف زنجیره‌ای سه دستگاه خودروی پراید در کیلومتر ۲۸ محور بجنورد به اسفراین، نرسیده به دوراهی پاکتل، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد و بلافاصله نجاتگران پایگاه اسدلی به محل حادثه اعزام شدند.

وی در ادامه افزود: در این حادثه ۷ نفر دچار حادثه شدند که ۵ نفر مصدوم شدند. نیروهای هلال‌احمر پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات امدادی، مصدومین را با همکاری عوامل اورژانس به مرکز درمانی انتقال دادند.

کد مطلب 6943532

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