محسن نظام دوست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: شهرستان مانه و سملقان به عنوان قطب كشاورزی خراسان شمالیس محسوب می شود و تنوع آب و هوایی این شهرستان موجب شده تا كشاورزان با تغییر الگوی كشت طی چند سال اخیر با بهبود عملكرد به تولید خوب محصول دانه های روغنی كلزا روی بیاورند.

وی گفت: هم اكنون تولید ۷۰ درصد دانه های روغنی كلزا در خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان اختصاص دارد.

نظام دوست افزود: كشت دانه های روغنی كلزا در شهرستان مانه و سملقان در ۷۶۰ هكتار از اراضی آبی و ۲۵۰ هكتار در اراضی دیم انجام می شود كه نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد رشد دارد.

وی اظهار كرد: ارائه آموزش های فنی به كشاورزان این شهرستان سبب شده تا كشاورزان از هر هكتار اراضی آبی كشت كلزا دو هزار و ۴۰۰ كیلوگرم و از هر هكتار اراضی دیم نیز هزار و ۱۰۰ كیلوگرم دانه روغنی برداشت كنند.

نظام گفت: شهرستان مانه و سملقان در بحث كشت دانه ها روغنی در خراسان شمالی مقام نخست دارد.

به گفته وی قیمت تضمینی خرید دانه روغن كلزا از كشاورزان شهرستان در سال زراعی جاری دو هزار و ۵۰۰ تومان است.

مدیر جهاد كشاورزی شهرستان مانه و سملقان افزود: با توجه تاثیر كشت های گلخانه ای در مباحث اقتصادی بخش كشاورزی امیدواریم در شهرستان مانه و سملقان نیز با ارائه آموزش های فنی لازم به كشاورزان و نیروی ماهر با سرمایه گذاری اولیه در این بخش اقدامات خوبی صورت بگیرد.