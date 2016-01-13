درس ماندگار سپاه برای سرداران دیپلماسی/ شدت اقتدار در اوج تعامل

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - حامد حسین عسکری: ساعت ۲ و ۵ دقیقه بامداد چهارشنبه ۲۳ دی ماه بود که خبری مهم بر روی خروجی پایگاه خبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سپاه نیوز) قرار گرفت و به سرعت به تیتر اول رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شد؛ خبر از این قرار بود: «در ساعت ۱۶:۳۰ سه شنبه مورخ ۹۴/۱۰/۲۲ دو فروند شناور رزمی آمریکایی حامل ۱۰ تفنگدار مسلح که وارد آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران شده بودند، توسط نیروی دریایی سپاه توقیف و به جزیره فارسی منتقل شدند».

یک بار دیگر هم مشابه این خبر، شاخک‌های مخاطبان را حساس و اقتدار نظامی کشورمان را یادآوری کرده بود؛ فروردین ماه ۱۳۸۵ بود که خبر توقیف تفنگداران دریایی انگلیس در آبهای اروندرود توسط رزمندگان نیروی دریایی سپاه، به خبر اول رسانه‌های منطقه و جهان تبدیل شد.

در خبری که بامداد امروز روابط عمومی کل سپاه منتشر کرد، همچنین به این نکته اشاره شد که «سرنشینان شناورهای آمریکایی شامل ۹ مرد و یک زن با برخورد اسلامی رزمندگان منطقه دوم دریایی سپاه، در سلامت کامل در محل مناسبی مستقر شده‌اند».

پس از گذشت بیش از ۷ ساعت از خبر اول، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در گفتگو با رسانه ملی اعلام کرد که «نیروی دریایی سپاه به محض دستور از سلسله مراتب خود، در قبال تفنگداران آمریکایی تصمیم می‌گیرد»؛ وی همچنین به تماس‌های دیپلماتیک برقرار شده در این رابطه اشاره کرد و گفت: «جان کری وزیر خارجه آمریکا تماس گرفته است و درخواست آزادی تفنگداران را داشته که البته آقای ظریف موضع قاطعی در قبال این مسئله گرفته است و اعلام کرده این تفنگداران وارد آبهای سرزمینی ما شده اند و آمریکا بابت این مسئله باید از ایران عذرخواهی کند».

در نهایت، ظهر امروز روابط عمومی سپاه در اطلاعیه‌ای از رهاسازی این تفنگداران در آبهای بین‌المللی خبر داد و اعلام کرد: «پس از بررسی‌های فنی و عملیاتی در تعامل با مراجع ذیصلاح سیاسی و امنیت ملی کشور و مشخص شدن سهوی و غیرعمدی بودن ورود شناورهای رزمی آمریکا به آب‌های جمهوری اسلامی ایران و عذرخواهی آنها، تصمیم به رهاسازی آنان گرفته شد».

نسخه‌ای برای همه چالش‌ها؛ از خوش‌بینی تا واقع‌بینی

هرچند تمام این آمد و رفت خواسته یا ناخواسته آمریکایی‌ها کمتر از ۲۴ ساعت طول کشید، اما عناصر موجود در شکل‌گیری این واقعه، تلنگری جدی برای همه دست‌اندرکاران مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی در داخل و خارج بود.

شاید بتوان «اقتدار، به موقع بودن، دوری از مسامحه، هوشمندی و تعامل منطقی» را گویاترین اوصاف برای اقدام سپاه پاسداران از ابتدای ماجرا تا انتهای آن دانست.

به گواهی کارشناسان و ناظران بیطرف، آنچه باعث اقتدار و صلابت بیش از پیش نیروهای مسلح کشورمان در این واقعه شد، می‌تواند درسی جدی برای عرصه دیپلماسی و روابط خارجی کشورمان باشد. اگر قرار بود رزمندگان نیروی دریایی سپاه در هنگام مشاهده تفنگداران دریایی آمریکا که فقط حدود سه مایل وارد آبهای سرزمینی کشورمان شده بودند، با خوشبینی، یا ملاحظه مذاکرات سیاسی هسته‌ای و یا با تعابیری مانند اینکه «این کار برخلاف روح قواعد بین‌المللی است، نه اصل آن» از کنار این حریم‌شکنی بگذرند، چه بسا با وجود خروج این نظامیان در همان ساعات، الان شرح این واقعه به عنوان نسخه پایلوت اقدامات بعدی، با ذوق‌زدگی بر روی میز وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا قرار داشت!

شاید نکته قابل تأمل و تلخ این ماجرا در داخل کشور، برخی اظهارات فعالان سیاسی یک جریان خاص در کشورمان بود که از بامداد امروز، در نرم‌افزارهای پیام‌رسان از قبیل تلگرام، این اقدام سپاه را در نهایت «وطن‌پرستی»! اینطور توصیف کردند: «دستگیری چند آمریکایی در خلیج فارس با ادعای ورود به مرزهای آبی ایران، برای فشار مجدد بر دولت و مخالفت با برجام»!

صرفنظر از این قلم‌فرسایی‌های غیرتمندانه! آنچه تا ابد می‌تواند به عنوان نسخه‌ای تاثیرگذار و در عین حال تلنگرگونه برای رزمندگان دیپلماسی یا به قول رئیس جمهور برای «سرداران دیپلماسی» مطرح باشد، پرهیز از خوشبینی به اقدامات دشمن و رودربایستی با آن، در عین تعامل منطقی، عزتمندانه و فعال است؛ درسی که اگر به آن عمل شود، دیگر نیاز به چک و چانه زدن‌های نفس‌گیر و فرسایشی برای گرفتن بخشی از حقوق ملت ایران یا ملاحظه نقض شدن یا نشدن یک توافق پر سر و صدای بین‌المللی نیست. البته پست توئیتری امروز وزیر امور خارجه کشورمان هم که گفته بود «دیپلماسی عرصه افراد کارآزموده و رشید است، نه تازه به دوران رسیده‌های مغرور»، خواسته یا ناخواسته، مُهر تأییدی بر عزت و اقتدار رزمندگان سپاه پاسداران شد که کارآزمودگی و رشید بودن خود را باز هم اثبات کردند.

ماجرای نقص فنی تجهیزات ابرقدرت در غروب سه‌شنبه «جزیره فارسی»، گذشت و آنچه باقی ماند، اقتدار فرزندان ملت ایران و هشدار ماندگار آنها در خبر «رهاسازی تفنگداران» بود که تأکید کردند: «رزمندگان غیور نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مانند گذشته در پهنای خلیج فارس و تنگه هرمز با اقتدار و صلابت از سیادت دریایی و مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران دفاع خواهند کرد».