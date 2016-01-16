المان های حجمی در میادین پایتخت نصب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی علیزاده با بیان اینکه نصب المان های حجمی متناسب با هر میدان در شهر تهران در دستور کار این سازمان قرار دارد، گفت: این پروژه در مرکز ساماندهی میادین شهر تهران که تحت نظر کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران است، در حال پیگیری است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران با بیان اینکه این پروژه ها در میادینی انجام شود که قابلیت اجرایی داشته باشند، افزود: در میادینی از شهر که قابلیت اجرای پروژه را داشته باشد و شورای هنری سازمان زیباسازی نیز این موضوع را تایید کند، فراخوان المان داده می شود، اما بدین معنی نیست که حتما در آن میدان المان سازی می شود، چراکه ممکن است فراخوان داده شده اما المان مناسبی نسبت به آن میدان ارایه نشود.

وی با اشاره به اینکه هیئت داوری بعد از دیدن آثار در ابتدا کیفیت آثار و بعد قابلیت اجرا شدن اثر را مد نظر قرار می دهد، اظهار کرد: بعد از ارایه نظرات نهایی اثر انتخاب شده در آن میدان نصب خواهد شد. این در حالیست که بعد از ارایه فراخوان ماکت ۳ بعدی المان ها به دبیرخانه ارسال می شود و هیئت داوران که متشکل از اساتید هنری، معماری، شهرسازی و مجسمه سازی است، در خصوص آثار نظرات خود را اعلام خواهند کرد البته آخرین نظر را مدیریت شهری و کمیسیون مربوطه ارایه می دهند.

علیزاده با بیان اینکه امکان دارد بعد از ارایه فراخوان نفر برگزیده نیز مشخص شده و از وی تقدیر به عمل آید، ادامه داد: البته ممکن است هیئت و کمیسیون مربوطه اعلام کنند که کیفیت اثر، متریال یا شرایط به گونه ای نیست که امکان اجرایی شدن داشته باشد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران در خصوص اینکه از زمان انتخاب اثر توسط هیئت داوران ۴ ماه فرصت برای اجرا شدن آثار وجود دارد، خاطر نشان کرد: بدین منظور تا پایان سال برخی از طرح های میادین انتخاب می شوند اما اجرای آثار به اوایل سال آینده موکول می شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر فراخوان المان برای میدان ولیعصر(عج) و میدان انقلاب داده شده است، خاطرنشان کرد: درصدد انتخاب نماد مناسب برای این میادین هستیم به طوری که به زودی طرح های نهایی اعلام خواهد شد.