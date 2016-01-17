میانکاله زیستگاه جهانی است/ ۴ محیط بان را به رگبار بستند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مهردادی شامگاه یکشبنه در اولین همایش روز میانکاله اظهار داشت: میانکاله از جمله اولین زیستگاه مهمی است که در کنفوانسیون رامسر ثبت شد و دارای شهرت جهانی در گوناگونی پرندگان، گیاهان، جانوران و... است و روز میانکاله روزی برای پایداری و ماندگاری میانکاله است که با تصویب شهرداری و شورای شهر بهشهر عملیاتی شد.

وی بابیان اینکه طی دو سال گذشته چهار محیط بان در استان مازندران را به رگبار بستند، افزود: با تمام توان از محیط‌زیست حفاظت می‌کنیم و اجازه تخلف به متخلفان زیست‌محیطی در مناطق مختلف ندادیم و حراست از میانکاله و فریدون‌کنار از وظایف مهم ما در قبال محیط‌زیست این دو تالاب است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران گفت: با تدابیر اندیشیده شده بعد از ۲۰ سال توانستیم با کمک مردم در فریدون‌کنار، غازدام ها را جمع کردیم .

مهردادی بیان داشت: مازندران با زیبایی و سرسبزی و مردمی مهربان و حامی محیط‌زیست، ازاستانهای پر چالش زیست‌محیطی است اما در کنار آن تمام مناطق چهارگانه را داریم و در کل دنیا ۱۶۰ کشور عضو کنوانسیون رامسر هستند و برای حمایت از تالاب‌های جهان فعالیت دارند و هزاران تالاب در دنیا به نام آن ثبت شد و در کشور ما ۲۴ تالاب و مازندران با دو تالاب بین‌المللی میانکاله و فریدون‌کنار عضو این کنوانسیون هستند.

وی گفت: اولین تالاب بین‌المللی که به عضویت کنوانسیون رامسر درآمد، تالاب میانکاله بود که دارای اهمیت زیست‌محیطی و شناخته‌شده در جهان است.

مهردادی گفت: وسعت ۸.۲ درصد مناطق چهارگانه مازندران متعلق به تالاب میانکاله است و ۲۲ درصد استان را این مناطق چهارگانه تشکیل می‌دهند که تالاب میانکاله بخشی از آن است که بیش از چهار عنوان برتر بین‌المللی را در خود دارد و برگزاری روز میانکاله وتمبریادبود، راهی برای ماندگاری تالاب میانکاله در بهشهر است.

گفتنی است تمبر یادبود روز میانکاله توسط کهرم، مشاور رئیس سازمان محیط‌زیست کشور، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران و مسئولان استانی و شهرستانی رونمایی شد و در این مراسم از «محمدرضا ضابط» طراح و عکاس تمبر یادبود روز میانکاله و تعدادی از محیط بانان و اثرگذاران زیست‌محیطی تجلیل شد.