به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کنعانی ظهر دوشنبه در جریان بازدید از میانکاله و مرکز دفع پسماندهای شرق استان، بر ضرورت ارتقای کیفیت مدیریت پسماند و تقویت نظارت بر عملکرد واحدهای عملیاتی این مجموعه تأکید کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به اهمیت این مرکز در مدیریت پسماند شرق استان گفت: مرکز منطقهای دفع پسماند شرق مازندران از زیرساختهای مهم مدیریت پسماند استان است و نظارت مستمر بر روند بهرهبرداری و عملکرد بخشهای مختلف آن، نقش مهمی در کاهش پیامدهای زیستمحیطی و ارتقای کیفیت خدمات این حوزه دارد.
وی هدف از این بازدید را بررسی میدانی فرآیندهای اجرایی، شناسایی ظرفیتها و چالشهای موجود و ارائه راهکارهای لازم برای بهبود مدیریت پسماند عنوان کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران نیز با اشاره به جایگاه ارزشمند ذخیرهگاه زیستکره و پناهگاه حیات وحش میانکاله اظهار کرد: حفاظت از این زیستگاه ملی و بینالمللی نیازمند هماهنگی و همکاری مستمر همه دستگاههای مسئول است.
وی افزود: تعامل میان یگان حفاظت محیط زیست و مرزبانی در پیشگیری از تخلفات زیستمحیطی، مقابله با فعالیتهای غیرمجاز و صیانت از زیستگاههای حساس، میتواند نقش مؤثری در افزایش ضریب حفاظت از منطقه میانکاله داشته باشد.
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