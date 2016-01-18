خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: با نگاهی به وضعیت استان‌ها درمی‌یابیم که سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی و افزایش و کاهش آن عامل اصلی رکود یا صعود در توسعه هر استان به شمار می‌رود.

در همین راستا دولت بر امر سرمایه‌گذاری و فعال کردن بخش خصوصی تأکید داشته و حتی نجات اقتصاد را یکی از شعارهای اصلی خود قرار داده است.

استاندار همدان نیز از زمانی که بر مسند استانداری همدان تکیه زد بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در راستای توسعه همدان تأکید داشته و اقداماتی نیز در این راستا انجام داده است.

محمدناصر نیکبخت بارها برای جلب نظر بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در همدان از عباراتی همچون «دست سرمایه‌گذار را می‌بوسم»، «برای سرمایه‌گذار فرش قرمز پهن می‌کنم» و «به استقبال سرمایه‌گذار می‌روم» استفاده کرده اما مشکلات سرمایه‌گذاری همچنان در استان همدان پابرجاست.

در همین راستا نگاهی گذرا به وضعیت استان همدان نشان‌دهنده آن است که همچنان برای جذب سرمایه‌گذار جنب‌وجوش و تکاپو وجود دارد اما هر چه بیشتر تلاش می‌شود نتایج کمتر دیده می‌شوند.

اقتصاد دولتی مردود و منسوخ شناخته‌شده و اقتصاد آزاد و مردمی حرف اول را می‌زند

رئیس كمیسیون اقتصاد سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان در این خصوص و چرایی موفق نبودن همدان در جذب سرمایه‌گذاران در گفتگو با مهر بابیان اینکه پیش‌ازاین جذب سرمایه‌گذار در همدان چندان موردتوجه دستگاه‌های دولتی و عمومی قرار نمی‌گرفت، افزود: امروز اقتصاد دولتی مردود و منسوخ شناخته‌شده و اقتصاد آزاد و مردمی حرف اول را می‌زند.

محمد تبریزی بابیان اینکه دولت‌مردان با تأسی از علم روزبه این مسائل پرداخته‌اند که اقتصاد باید در دست خود مردم باشد و دولت نقش رگلاتوری و تنظیم‌کنندگی داشته باشد، گفت: سرمایه‌گذاری به‌عنوان مولود نوپا نیاز به حمایت و مساعدت دارد.

تبریزی بابیان اینکه استاندار همدان درزمینهٔ جذب سرمایه‌گذاران تلاش می‌کند و ما نباید دولت‌مردان را در این مسیر تنها بگذاریم چراکه به‌تنهایی موفقیت ممکن نیست، گفت: مدیریت شهری که شامل شهرداری و شورای شهر بوده و عنصر تأثیرگذار در شهر است نیز باید همگام با استانداری و سیاست‌های دولت به حمایت از سرمایه‌گذاری بپردازد و شروع این حرکت باید از مساعدت‌های شهرداری باشد.

رئیس كمیسیون اقتصاد سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان بابیان اینکه سرمایه‌گذاری در همدان با چالش‌های بسیاری همراه است و احتیاج به اصلاح فرهنگی و دیدگاهی دارد، گفت: باید به سرمایه‌گذاری نه به دید یک تهدید بلکه به دید یک موقعیت نگاه کنیم.

طبیعی است که سرمایه‌گذار به دنبال منافع مشروع خود باشد

وی با تأکید بر اینکه طبیعی است که سرمایه‌گذار به دنبال منافع مشروع خود باشد و باید در حدی که این منافع به منافع عمومی لطمه نزند پذیرای این سرمایه‌گذاران باشیم، گفت: این روند در سراسر دنیا معمول است و باید دیدگاه مدیریت شهری و دستگاه‌های فرهنگی در این زمینه اصلاح شود.

تبریزی بابیان اینکه باید به امر سرمایه پذیری بها داد تا جایی که حتی در امور اخلاقی و اعتقادی این سنت حسنه دنبال و تقویت شود، گفت: اولویت‌های سرمایه‌گذاری در همدان باید سرمایه‌گذاری در صنعت سبز باشد و باید هر آنچه کم‌ترین آلودگی و مداخله در هوا ایجاد کند را مدنظر قرارداد.

وی با اشاره به اینکه شهرهایی که یک دوره به دنبال صنعتی شدن بودند امروز به‌گونه‌ای با هوای آلوده مواجه شده‌اند و حتی حاضرند همه هزینه‌هایی را که برای صنعتی شدن پرداختند مجدداً بپردازند ولی به‌جای آن، هوای پاک و سالمی داشته باشند و محیط‌زیست سالم اولیه را به دست آورند، گفت: این امر دیگر امکان‌پذیر نیست بنابراین باید همدان به صنعت توریست و گردشگر که صنعتی پاک و سالم است و درآمد فوق‌العاده‌ای نیز ایجاد می‌کند توجه داشته باشد.

وی بابیان اینکه در دنیای امروز به‌وضوح دیده می‌شود که اگر کشوری با یک اتفاق کوچک و ناآرامی مواجه می‌شود صنعت توریست و گردشگری چقدر با چالش مواجه می‌شود و چه لطمه‌هایی به آن وارد می‌شود، گفت: آثار صنعت توریسم در اقتصاد بسیار قابل‌توجه است.

همدان در کنار صنعت توریسم می‌تواند به سرمایه‌گذاری در صنایع پاک بپردازد

رئیس كمیسیون اقتصاد سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان بابیان اینکه همدان در کنار صنعت توریسم می‌تواند به سرمایه‌گذاری در صنایع پاک بپردازد، ادامه داد: صنایع پاک از انرژی‌های پاک و گسترده استفاده و محصولات پاک و سالم ارائه می‌دهند.

تبریزی به فعال بودن کشاورزی استان همدان اشاره کرد و بابیان اینکه استان همدان استان سبز کشاورزی است و ایجاد صنایع تبدیلی برای این شهر ضروری است، گفت: در حال حاضر سرمایه شهرهای هم‌جوار به همدان سرازیر می‌شود که این سرمایه‌ها رونق اقتصادی و ساخت‌وساز برای همدان ایجاد خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه باید کلان‌شهر همدان را با مجموعه شهرهای اطراف آن ببینیم، گفت: همدان درزمینهٔ سرمایه‌گذاری برای پارکینگ‌های طبقاتی بسیار نوپاست و رشد مطلوبی ندارد هرچند حرکت‌هایی انجام و جرقه زده‌شده اما کافی نیست.

وی بابیان اینکه امروزه در شهرهای دیگر پارکینگ‌های هوشمندی وجود دارد که به‌جای راننده به‌صورت خودکار ماشین را جابه‌جا می‌کند و به عامل نیروی انسانی نیازی ندارد، گفت: از شهرداری همدان درخواست شده ۲ پارکینگ هوشمند در همدان ایجاد کند اما بنا بر دلایل اقتصادی و اینکه امسال شهرداری ازنظر اعتبارات و بودجه وضعیت مساعدی ندارد پیگیری این کار به تعویق افتاد.

رئیس كمیسیون اقتصاد سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر پیگیری برای انجام این امر در همدان، اضافه کرد: درزمینهٔ حمایت از سرمایه‌گذاران در همدان مساعدت‌ها و تخفیف‌های مالی در صدور مجوزها و پروانه‌های ساخت در نظر گرفته‌شده است.

وی بابیان اینکه در استان همدان باید در ساخت هتل، مهمان‌پذیر، اماکن فرهنگی و ورزشی و اماکن عام‌المنفعه سرمایه‌گذاری صورت گیرد، گفت: شورا و شهرداری باید با توجه به نیازمندی به پروژه‌ها تصمیم‌گیری و مساعدت لازم را به عمل‌آورند.

سرمایه‌گذاری امری زودبازده نیست اما اعتقاد قلبی می‌خواهد

وی بابیان اینکه سرمایه‌گذاری امری زودبازده نیست اما اعتقاد قلبی می‌خواهد، گفت: همه دستگاه‌ها ازجمله بانک‌ها باید به کمک امر سرمایه‌گذاری بیایند چراکه همه دستگاه‌ها مانند حلقه‌های به‌هم‌پیوسته‌ای است که باید باهم عمل کنند.

وی با تأکید بر اینکه در اولین قدم باید حمایت از برنامه‌ریزی‌های شهرداری مدنظر قرار گیرد، افزود: شاید در ابتدا و شروع کار خطا داشته باشیم اما نیاز به حمایت داریم.

تبریزی بابیان اینکه شهری مثل تهران به حدی هتل و مهمان‌سرا دارد که نیازی به احداث هتل جدید ندارد ولی شهری چون همدان با کمبود هتل مواجه است، گفت: باید آسیب‌شناسی و کارشناسی شود که چرا باوجوداینکه همدان هتل و سالن پذیرایی ندارد اما بازهم برای سرمایه‌گذاری اقبال عمومی صورت نمی‌گیرد.

وی بابیان اینکه متأسفانه سرمایه‌گذار را به بهره‌بردار محکوم کرده‌ایم وگرنه چه دلیلی می‌تواند یک سرمایه‌گذار را از این امر وا‌دارد؟ گفت: باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که سال ۹۵ برای همدان به لحاظ پروژه‌های عمرانی خصوصاً ساخت هتل پربرکت باشد.

سرمایه‌گذاری و ورود به این حوزه نیازمند برنامه‌ریزی است

وی با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری و ورود به این حوزه نیازمند برنامه‌ریزی است و با شعار و حرف نمی‌توان کاری در حوزه سرمایه‌گذاری انجام داد، گفت: اجرای پروژه‌های مختلف در شهر همدان نوعی سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری باید شکوفایی به دنبال داشته باشد.

رئیس كمیسیون اقتصاد سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان تأکید کرد: ساخت تقاطع، پل، پارک و هتل نوعی سرمایه‌گذاری برای توسعه شهر و سرمایه‌گذاری نیز مبنای اول مسائل گردشگری است و باید بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری در همدان توسط سازمان‌ها و نهادها فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه مقوله سرمایه‌گذاری زیربنای توسعه است و این مسیر با تمرین و کوشش درست می‌شود، گفت: شهرداری باید از سرمایه‌گذاری حمایت کند چراکه استفاده از فنّاوری‌های روز نمادی از توسعه‌یافتگی است که مدیریت شهری باید به این موضوع توجه داشته باشد.

اما در همین زمینه استاندار همدان نیز در نشست جمعی از مدیران مرتبط با سرمایه‌گذاری عنوان کرد: بخش خصوصی با حمایت مدیران و مسئولان اعتماد پیدا می‌کند و باید تا هرجایی که تشخیص می‌دهیم سلامت در کار وجود دارد، کمک کنیم.

انتظار سخت‌گیری و ایجاد مانع درراه سرمایه‌گذاری و توسعه استان را ندارم

محمدناصر نیکبخت بابیان اینکه فعالیت تا وقتی قانونی است باید مستند از آن دفاع کرد و نگران ورود دستگاه‌های نظارتی نبود، عنوان کرد: انتظار اغماض از دستگاه‌های نظارتی ندارم اما انتظار سخت‌گیری و ایجاد مانع درراه سرمایه‌گذاری و توسعه استان را هم ندارم.

نیکبخت با تقدیر از همراهی دستگاه‌های نظارتی استان ادامه داد: مشکل رکود و بیکاری جوانان از مشکلات عمده کشور است و همه باید برای حل این مشکل تلاش داشته باشیم.

استاندار بابیان اینکه همه مسئولان کشور توانشان را بر رونق اقتصادی و سرمایه‌گذاری گذاشته‌اند، گفت: واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی رونق اقتصادی، ساخت و اتمام پروژه‌ها، ایجاد اشتغال، توجه به بخش خصوصی و افزایش امید مردم را به دنبال دارد.

نگاهی به وضعیت استان همدان و وجود پروژه‌های نیمه‌تمام بسیار در این استان نشان‌دهنده آن است که هنوز در جذب سرمایه‌گذار خصوص چه در بخش گردشگری و چه در سایر بخش‌ها موفق نبوده است.

به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همدان ۱۴۰ پروژه عمرانی در استان همدان شناسایی‌شده که به بخش خصوصی واگذار خواهد شد که به‌طور حتم حضور سرمایه‌گذاران برای تکمیل این پروژه‌ها در استان همدان نویدبخش آینده‌ای روشن برای این استان است.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که استان همدان استعدادهای زیادی در زمینه‌های مختلف دارد و اگر کمی به آن توجه شود حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت.

امید است بخش خصوصی تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری در همدان از خود نشان دهد و مسئولان ارشد استان نیز با برداشتن موانع آن‌ها را به این سرمایه‌گذاری تشویق و ترغیب کنند.