به گزارش خبرگزاری مهر، گروه صنعتي ايران‌خودرو و شركت دايملر (مالک چندین شرکت تابعه و برند بزرگ خودروسازی همچون مرسدس بنز، مرسدس آ ام‌گ و اسمارت) با امضاي يك تفاهم‌نامه، همكاري استراتژيک خود را براي ايجاد دو شركت مشترک آغاز كردند.

دايملر به عنوان بزرگترین تولیدکننده کامیون در جهان و ايران خودرو كه بزرگترين خودروساز خاورميانه به شمار مي آيد قصد دارند با تاسيس يك شركت مشترك، از مزيت هاي نسبي يكديگر استفاده كرده و ضمن تحكيم جايگاه خود، يك قطب توليد خودروهاي تجاري در منطقه را ايجاد كنند.

اين تفاهم نامه مشترک از سوی هاشم يكه زارع مديرعامل گروه صنعتي ايران‌خودرو و ولفگانگ برنارد عضو هيات مديره شركت دايملر با حضور جمعي از مديران ارشد دو خودروساز بزرگ به امضا رسيد. یکه‌زارع در اين نشست مشترك گفت: گروه صنعتي ايران خودرو در دور جديد همكاري‌هاي بين المللي خود، رويكردي كاملا متفاوت با گذشته در پيش گرفته و بر حضور و سرمايه گذاري مشترك طرف مقابل تاكيد دارد.

وي با بيان اينكه سرمشق گروه صنعتي ايران خودرو در همكاري هاي جديد، حفظ و ارتقاي منافع ملي است، افزود: دايملر و شركت بنز سابقه قابل اعتنا و اتكائي در همكاري با گروه صنعتي ايران خودرو داشته اند كه اين امر مي تواند در مسير پيشروي اين دو خودروساز راهگشا باشد.

همچنین ولفگانگ برنارد، عضو هیات مدیره دایملر ای. جی نيز گفت: محصولات تجاری دایملر همیشه در ایران از محبوبیت برخوردار بوده است و در حال حاضر خودروهای تجاری از تقاضای بالایی در ایران برخودار هستند، بنابراین پس از لغو تحریم‌های ایران، ما در حال برنامه ریزی برای از سرگیری سریع کسب و کارمان در این بازار هستیم. امضای تفاهم‌نامه با شریک تجاری خود در ایران، پیش نیاز مهمی برای از سرگیری سریع این کسب و کار است.

براساس اين گزارش دايملر و ايران خودرو پس از امضاي اين تفاهم نامه در يك بيانيه مشترك اهداف و برنامه هاي خود براي از سرگيري همكاري‌ها را تشريح كردند.

در اين بيانيه آمده است: ایران‌خودرو دیزل یکی از شرکت‌های تابعه گروه صنعتی ایران خودرو، بزرگترین تولیده کننده خودرو در منطقه MENA (خاورمیانه و شمال آفریقا) است که بیش از ۵۰ درصد سهم بازار را در ایران داشته و بیش از نیم قرن است که با دایملر همکاری دارد.

سرمایه گذاری مشترک برای تولید منطقه ای کامیون‌های مرسدس بنز و قطعات قوای محرکه، تاسیس شرکت مشترك فروش کامیون‌های مرسدس بنز و قطعات آنها در ايران و همچنين خريد بخشی از سهام شرکت محور خودرو در كنار ایدم، توسط دايملر از جمله مواردي به شمار مي رود كه در اين تفاهم نامه مورد توافق قرار گرفته است. علاوه بر این، دو طرف درصدد هستند سرمایه‌گذاری مشترکی برای فروش وسایل نقلیه تجاری و باری مرسدس داشته باشند. ضمن اينكه دايملر اعلام كرده براي تحقق اين برنامه ها دفتر خود در تهران را در سه ماه نخست سال ۲۰۱۶ ايجاد مي كند.

همچنين شركت دايملر طي بيانيه اي به پتانسيل‌هاي بازار و صنعت خودرو ايران اشاره كرده است. در بيانيه دايملر آمده است: ایران در پی سال‌هاي متمادی تحریم و تقاضای بالا در بخش حمل و نقل، پتانسیل خوبی برای رشد در این بخش داشته و فرصت‌های زیادی را به دایملر نوید می دهد. ایران باوجود تحریم‌های اقتصادی یکی از بزرگترین اقتصادهای ملی در خاورمیانه، با تولید ناخالص ملی ۴۱۵ میلیارد دلار آمریکا در سال ۲۰۱۴ بود. صنایع ایران تقریبا نیمی از اقتصاد ملی ایران را به دوش می کشند.

این خودروساز آلماني براي حوزه فروش و خدمات پس از فروش هم برنامه ريزي‌هايي انجام داده و اعلام كرده است: دایملر با امضای سند همکاری، در حال شروع فرآیندی برای ورود مجدد و فراگیر به بازار ایران است. نخستین کامیون‌های مرسدس بنز با نام‌های آکتروس (Actros) و آکسور (Axor) را می‌توان پیش از پایان سال در ایران توليد و عرضه کرد. دایملر در تلاش است تا جای پای خود را در بازار محلی ایران محکم‌تر کند به همین منظور هدف تجدید همکاری با شرکت ایدم در عرصه موتور و سرمایه گذاری مشترک در فروش را دنبال می‌کند.

افزون بر این، دایملر قصد دارد تا در قالب یک سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه فروش، تمام فعالیت‌های فروش و خدمات پس از فروش در ایران را حرفه ای کند. همچنین دایملر قصد دارد تا دفتر خود را در تهران افتتاح کند. با این اقدامات و تعهدات شرکت دایملر خود را به توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران متعهد کرده است. دو طرف تصميم گرفتند ضمن اصلاح ساختار شركت خدمات پس از فروش گواه نسبت به واگذاري اين شركت به شركت مشترك ايران خودرو و بنز اقدام كنند.