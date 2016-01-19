به گزارش خبرنگار مهر، داود گرشاسبی شامگاه دوشنبه در جمع مدیران این شهر اظهار داشت: با اجرایی شدن طرح سلامت و افزایش خدمات‌دهی به مردم در مراکز درمانی تاکنون در سراب ۶۱ میلیارد ریال یارانه سلامت برای مراجعان هزینه شده است.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس ۹۵ میلیارد ریال به بخش بهداشت و ۱۲ میلیارد ریال برای خرید تجهیزات پزشکی اختصاص‌یافته است.

فرماندار سراب از افزایش ۳۰ درصدی بیماران بستری در بیمارستان این شهرستان خبر داد و گفت: در روزهای اخیر میزان اشغال تخت‌های بیمارستانی سراب به ۱۱۵ درصد افزایش ‌یافته و بیماران به علت کمبود جا در راهروها بستری می‌شوند.

وی خاطر نشان شد: موقعیت بیمارستان امام خمینی (ره) سراب به درجه یک ارتقا یافته و امید است با افتتاح بیمارستان جدید که اکنون بیش از ۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، رتبه بیمارستان سراب به عالی برسد.

رئیس شورای اداری سراب با اظهار رضایت از فعالیت مجموعه مدیریتی بخش سلامت شهرستان گفت: بیشترین بازدیدهای سرزده را از بیمارستان داشتم و شاهد خدمت‌رسانی شبانه‌روزی کادر درمانی به مراجعین بودم.