3 ميليارد و 700 ميليون ريال براي گسترش زبان فارسي اختصاص يافت

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، درادامه بررسي بخش هاي هزينه اي لايحه بودجه 85 كل كشور و با بازگشت به لايحه دولت در بشخ هايي از تبصره 16 مقرر كردند به منظور ساماندهي نقش زنان در توسعه كشور و تقويت نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سياست هاي مندرج در ماده (111) قانون برنامه چهارم توسعه اجازه داده مي شود اعتبار منظور شده در برنامه هاي 30235 و 30217 ذيل رديف 101024 قسمت چهارم اين قانون از طريق مركز امور زنان و خانواده پس از توافق با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دستگاه هاي اجرايي اختصاص يابد.

حداقل معادل يك ميليارد ريال ازاعتبار اين بند به فعاليت هاي بسيج خواهران وكانون هاي فرهنگ ورزشي بسيج اختصاص مي يابد.

همچنين براساس بند ب تبصره 16 به منظور اشاعه و گسترش زبان وادبيات فارسي مبلغ سه ميليارد و هفتصد ميليون ريال در اختيار شوراي گسترش زبان وادبيات فارسي قرار مي گيرد تا بر اساس مصوبات شورا، تمام فعاليت ها در اين زمينه از طريق دستگاه هاي ذي ربط اجرا گردد. نمايندگان همچنين به منظور تقويت و جريان سازي توليد فيلم هاي ارزشي حداقل سي درصد از اعتبار برنامه 30257 رديف 114000 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي براي كمك به توليد فيلم هاي عظيم و نمونه با استانداردهاي روز دنيا و استفاده از تمهيدات هنري پيشرفته اختصاص دادند.

براساس مصوبه ديگر مجلس سازمان حج و زيارت موظف شد براي افرادي كه درسال هاي 1377 و 1378 براي حج تمتع ثبت نام نموده اند و تاكنون موفق به تشرف نگرديده اند مبلغ يازده ميليون ريال به ازاء هر نفر در بانك ملي ايران سيرده گذاري نمايد. وجوه مورد نياز از محل اعتبار رديف 104009 قسمت چهارم اين قانون (تعهدات اعزام زائران حج تمتع) منظور و تامين گردد.

براساس بند (و) تبصره 16 دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مي توانند به منظور تكريم ايثارگران و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت از اعتبارات خود هزينه نمايند.

پرداخت موضوع اين بند از مقررات مغاير مستثني مي باشد.

در بند (ز) تبصره نيز معادل مبلغ سي ويك ميليارد ريال به منظور توليد و پخش برنامه هاي تلويزيوني جذاب در طبقات (الف و ب) درخصوص زندگي و مبارزات امام (ره) در رده هاي گوناگون سني كودك و نوجوان جهت بزرگداشت ياد ونام امام (ره) و انقلاب اسلامي اختصاص مي يابد.

بر اساس بند (ح) تبصره16 نيز به منظور نيل به سرانه ها و استانداردهاي مورد نياز كتابخانه هاي عمومي و در راستاي گسترش عدالت و اجراي سياست هاي چشم انداز توسعه كشور و قانون برنامه چهام توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به دولت اجازه داده مي شود از محل رديف 503835 تحت عنوان وزارت فرهنگ وارشاداسلامي -نوسازي و تجهيز كتباخانه هاي عمومي كشور، نسبت به روز آمد سازي منابع و تجهيزات و ارتقاء منابع انساني، ايجاد شبكه هاي اطلاع رساني كتاب و ايجاد شبكه كتابخانه8 هاي عمومي در سطح استانها اقدام نمايد.

آيين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

بر اساس مصوبه ديگر نمايندگان وزارتخانه هاي فاع وپشتيباني نيروهاي مسلح، كار و اموراجتماعي، آموزش و پرورش ، علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه هاي وابسته و دانشگاه علوم پزشكي مكلف شدند پنج درهزار از اعتبارات خود را در اجراي بند "الف" ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه ايران به منظور دستيابي به سرانه فضاهاي ورزشي (7/0 متر مربع) با هماهنگي سازمان تربيت بدني هزينه نمايند.