آلودگی هوا تاثیر مستقیم بر افزایش بیماری سرطان در اصفهان دارد

مریم طباطبایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آلودگی هوا روی روند تمام سرطانها نقش دارد چون باعث اختلال ژنی در افراد میشود.
وی با اشاره به اینکه آلودگی هوا روند بروز تمام سرطانها را تشدید میکند، اعلام کرد: تاثیر آلودگی هوا بر سرطان ریه بیش از سایر سرطانها است.
دبیر شورای سیاستگذاری سرطان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد: در حال حاضر کشورهای اروپایی و امریکایی به این سمت رفتهاند که کارخانجات و صنایع خود را به سمت کشورهای جهان سوم سوق دهند و تنها خود مدیریت فروش را بدست بگیرند و بزرگترین دلیل آن نیز تشدید آلودگی هوا در این کشورها و پاکسازی هوای کشورهای غربی است.
وی در پاسخ به اینکه اعلام شده در گلپایگان سالانه یکصد نفر بر اثر سرطان میمیرند، ادامه داد: ارزیابیهای روند سرطان بر اساس یک پایش پنج ساله است و امکان دارد در یک شهرستان دو یا سه نوع سرطان در یکسال با هم دیده شود اما در سال بعد به این صورت نباشد یا یکسال آمار مرگ بر اثر سرطان در یک شهرستان بالا برود اما سال دیگر اینگونه نباشد بنابراین معیار ارزیابی ما یکساله نیست.
طباطبایی با اشاره به اینکه با توجه به اینکه شهرستان های از جمعیت کمی برخوردارند بنابراین مشاهده یک آماری از مرگ بر اثر سرطان یا شیوع ابتلا به سرطان در یک شهرستانی به طور قطع نگران کننده میشود و حتی به نمایندههای خود ارجاع و نگاه سیاسی میگیرد، گفت: با این وجود وقتی به پایشهای پنج ساله خود نگاه میکنیم مثلا می بینیم گلپایگان در یکسال یا دو سال متوالی آمار بالایی داشته اما سال سوم به این صورت نبوده که همین مسئله روی میانگین تاثیر گذار است.
وی اعلام کرد: قبل از گلپایگان در استان اصفهان، آمار سرطان در دو شهرستان دیگر در این زمینه برجسته شد در صورتی که بالاترین میزان آمار سرطان را تنها شهرستان اصفهان دارد و روند بروز سرطان یا مرگ و میر ناشی از سرطان در هیچ یکی از شهرستانهای استان بالاتر از دیگری نیست.
دبیر شورای سیاستگذاری سرطان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه سرطان پوست یکی از سرطانهای شایع در سطح دنیا است، بیان کرد: سرطان پوست در ایران به دلیل حجابی که زن و مردان ایرانی دارند کمتر از دیگر کشورها است اما آمار پوکی استخوان بالاتری دارد.
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