حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل شورای حل اختلاف سینما گفت: این شورا به منظور صیانت از اهالی سینما با حضور نمایندگانی از قوه قضائیه، سازمان سینمایی و معتمدین سینما تشکیل می شود.

وی ادامه داد: ما جلسات معتددی با قطبی معاون دادستان و سرپرست دادسرای رسانه داشتیم و همچنین عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران و معاون وی بر رعایت شئونات و رسیدگی سریع به دعاوی اهالی سینما به عنوان نخبگان اثرگذار و سرمایه های اجتماعی تاکید داشتند.

ایوبی در توضیح ساختار این شورا توضیح داد: این شورا با حضور نمایندگان قوه قضائیه، نمایندگانی از سازمان سینمایی و معتمدین اهالی سینما در مکانی که سازمان سینمایی در اختیار شورا قرار می دهد، تشکیل می شود و مسائل فیمابین اهالی سینما را حل و فصل می کند.

رییس سازمان سینمایی ضمن تشکر از دادستان محترم و رییس محترم دادسرای رسانه و مطبوعات این اقدام را گامی مهم برای حمایت و پشتیبانی و صیانت از جامعه فرهنگی کشور دانست و ابراز امیدواری کرد با موفقیت این تجربه در کوتاهترین مدت حوزه اختیارات این شورا به همه اهالی هنر توسعه یابد.