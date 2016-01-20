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۳۰ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۱۵

رییس سازمان سینمایی به مهر گفت:

شورای حل اختلاف سینما تشکیل می‌شود/ تعامل دوسویه با دادستانی

شورای حل اختلاف سینما تشکیل می‌شود/ تعامل دوسویه با دادستانی

رییس سازمان سینمایی با اشاره به اهمیت صیانت از اهالی سینما بیان کرد شورای حل اختلاف سینما با همکاری دادستانی تشکیل می شود.

حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل شورای حل اختلاف سینما گفت: این شورا به منظور صیانت از اهالی سینما با حضور نمایندگانی از قوه قضائیه، سازمان سینمایی و معتمدین سینما تشکیل می شود.

وی ادامه داد: ما جلسات معتددی با قطبی معاون دادستان و سرپرست دادسرای رسانه داشتیم و همچنین عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران و معاون وی بر رعایت شئونات و رسیدگی سریع به دعاوی اهالی سینما به عنوان نخبگان اثرگذار و سرمایه های اجتماعی تاکید داشتند.

ایوبی در توضیح ساختار این شورا توضیح داد: این شورا با حضور نمایندگان قوه قضائیه، نمایندگانی از سازمان سینمایی و معتمدین اهالی سینما در مکانی که سازمان سینمایی در اختیار شورا قرار می دهد، تشکیل می شود و مسائل فیمابین اهالی سینما را حل و فصل می کند.

رییس سازمان سینمایی ضمن تشکر از دادستان محترم و رییس محترم دادسرای رسانه و مطبوعات این اقدام را گامی مهم برای حمایت و پشتیبانی و صیانت از جامعه فرهنگی کشور دانست و ابراز امیدواری کرد با موفقیت این تجربه در کوتاهترین مدت حوزه اختیارات این شورا به همه اهالی هنر توسعه یابد.

کد مطلب 3029567

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