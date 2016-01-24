به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره اشتغال و چشم انداز اجتماعی آن در سال ۲۰۱۶ میلادی اعلام کرد: این گزارش با ارائه پیش بینی هایی از وضعیت بیکاری در جهان، همچنین اوضاع بازار کار کشورهای در حال ظهور و در حال توسعه، به موضوع لزوم اتخاذ سیاست هایی برای افزایش فرصت های کار در سراسر جهان توجه دارد.

با وجود کاهش سطح بیکاری در برخی از اقتصادهای توسعه یافته، تجزیه و تحلیل‌های جدید نشان می دهد بحران کار جهانی به ویژه در اقتصادهای در حال ظهور ادامه خواهد یافت. رقم نهایی تخمینی از تعداد بیکاران جهان در سال گذشته میلادی ۱۹۷ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بوده که این تعداد با ۲.۳ میلیون نفر افزایش به ۱۹۹ میلیون و ۴۰۰ هزارنفر در سال جاری میلادی خواهد رسید.

از سویی ۱.۱ میلیون بیکار دیگر به آمار جهانی در سال ۲۰۱۷ اضافه خواهد شد. با وجود کاهش تعداد بیکاران در برخی از کشورها مانند اتحادیه اروپا و آمریکا، هنوز هم بسیاری از مردم درگیر بیکاری هستند که رفع این مسئله نیازمند انجام اقدامات فوری برای جلوگیری از تشدید بیکاری است.

در سال گذشته میلادی، تعداد بیکاران با ۱۹۷ میلیون و ۱۰۰ هزارنفر؛ به میزان ۲۷ میلیون نفر بیشتر از بحران مالی سال ۲۰۰۷ بوده و اقتصادهای در حال ظهور و کشورهای در حال توسعه بیشترین ضربه را در این مسیر دیده اند. در عین حال، نرخ بیکاری برای اقتصادهای توسعه یافته از ۷.۱ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۶.۷ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یافت.

هنوز هم کیفیت کار یک چالش بزرگ تلقی می شود و بیش از ۴۶ درصد شاغلان جهان به میزان ۱.۵ میلیاردنفر دارای اشتغال آسیب پذیر هستند. در حال حاضر ۷۴ درصد اشتغال در جنوب آسیا و ۷۰ درصد در جنوب صحرای آفریقا به صورت غیررسمی است.