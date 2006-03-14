در سريال لبه تاريكي، سعي كردم زهرا يك شخصيت تيپيكال نباشد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، يكتا ناصر، بازيگري است كه مخاطبان تلويزيون او را با سريال "بامن بمان" و نقش نرگس مينايي به ياد دارند، اما قبل از اين، او تجربه چند سريال فيلم سينمايي را داشته است. اكنون يكتا ناصر در سريال لبه تاريكي در نقش زهرا ايفاي نقش مي كند و فيلمهاي سرود تولد، افسافه شاديها، قتل آن لاين و سريال اولين شب آرامش را آماده نمايش دارد.

يكتا ناصر كه بازي را از سريال گلهاي كاغذي به كارگرداني محمد نجف اوشاني آغاز كرده است، درباره سريال لبه تاريكي و همكاري اش با سعيد سلطاني به خبرنگار " مهر" گفت : سيستم كارگرداني آقاي سلطاني با حميد لبخند در "بامن بمان" خيلي فرق داشت، آقاي سلطاني خيلي متفاوت كار مي كردند، به طوري كه خودشان واقف بودند از اين كه مي خواهند چه كاري انجام دهند، و من چون مي دانستم كه ايشان به كاري كه انجام مي دهند، اعتقاد دارند من هم قانع مي شدم، چون تا تفكري پشت آن نباشد، من حتي از گفتن ديالوگهايي كه چرايي آن را ندانم، شانه خالي مي كنم.

يكتا ناصر درباره تفكر سعيد سلطاني در لبه تاريكي چنين گفت: آقاي سلطاني بيشتر به پرداختن قصه متكي هستند و خيلي دوست دارند قصه، خودش را پيش ببرد، نه اين كه يك دكوپاژ عجيب و غريب داشته باشند و اكثرا در لبه تاريكي مدل سكانس پلان كار مي كردند، ولي چون مي دانستم تفكري پشت آن است، برايم جذاب و قشنگ بود.

يكتا ناصر در پاسخ به اين سوال كه آيا تيپيكال بودن شخصيت ها در سريال باعث شده بازيها مصنوعي وغير واقعي باشد؟ گفت: خوب اين سليقه كارگردان بود، اما بازيگر خوب كسي است كه بتواند خودش را با نظرات كارگردان هماهنگ كند و بتواند انعطاف پذيري بالايي داشته باشد و من با ديدن سريال به اين نتيجه رسيدم كه اقاي سلطاني به آنچه مي خواستند رسيدند و موفق هم بودهاند.

يكتا ناصر درباره تفاوت بازي اش در سريال با من بمان و نقش زهرا در لبه تاريكي اضافه كرد: خوب اين نقش در حد نقش نرگس مينايي نيست، آن نقش از لحاظ دروني خيلي به من نزديك بود، ولي زهرا خيلي از من دورتر است، به همين خاطر بعد از مدتها من اسير آن نقش بودم و بايد زماني مي گذشت تا نقش ديگري را بازي كنم، كه حداقل حرفي براي گفتن داشته باشد.

وي افزود: به هر حال از زمان "با من بمان" خيلي گذشته و من بايد به دور از اين تكرارها نقش ديگري را بازي مي كردم.

ناصر در ارتباط با دوستي كه ميان زهرا و مريم در سريال ديده مي شود و همچنين بازيگر نقش مقابلش (آرام جعفري) گفت: ايشان با اين كه به گفته شما تجربه كمتري دارند، اما به راحتي توانستيم با هم ارتباط برقرار شويم و ارتباط خوبي برقرار كنيم، اگر اين ارتباط دوستي در آمده، بخاطر حسن رفافتي بوده كه ميان من و آرام جعفري در طول كار شكل گرفت.

يكتا ناصر درباره رضايت خودش از نقش زهرا گفت : از اين نقش رضايت دارم، چون در كليت داستان نقشي است كه جا افتاده است، اما از بازي خودم رضايت ندارم.

ناصر در پايان درباره بازي اش در فيلم سرود تولد و افسانه شادي ها به خبرنگار "مهر" گفت : در سرود تولد، نقش يك دختر پولدار و امروزي را دارم و فضاي فيلم هم حادثه اي و پيچيده نيست، بلكه برعكس موزيكال و شاد است و آنقدر كار برايم جدي شده كه تمام فكر و ذكرم اين بود كه چگونه بازي كنم كه نقشم آزار دهنده نباشد. اما در افسانه شاديها هم كه فضاي موزيكال دارد، در دو نقش ظاهر نشده ام، بلكه نقشي است كه بيننده مي داند اين همان آدم است، اما آدمهاي قصه اين را نمي دانند. دختري است كه ازدواج كرده و در دو تا بچه دارد، اين دختر به گويندگي و دوبله علاقه دارد، ولي شوهرش مخالف آن است، اين آدم براي اين كه بتواند دوباره زندگي اش را حفظ كند، دست به كارهايي مي زند .

ناصر در پايان اميدوار است كه فيلمهايش با شانس بهتري براي اكران مواجه شوند.