رشدحقوق کارکنان نهاد کتابخانه ها مانندحقوق کارمندان دولت خواهدبود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور روز شنبه سوم بهمن، در بیست و هشتمین یادداشت‌ خود، ضمن اشاره به برگزاری موفق امور فرهنگي و اداری و اجرايی نهاد، گزارشی از شروع به كار كميته بررسی مدارك و بومی بودن قبول‌شدگان آزمون استخدامی نهاد، اصلاح آيين‌نامه اجرايی صندوق پس‌انداز كاركنان و كتابداران نهاد و موانع اجرايی بهره‌مندی كتابداران مناطق مرزی، مطالبی را در خصوص بودجه ۱۳۹۵ نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور بیان کرده است.

متن کامل یادداشت جدید مختارپور به شرح زیر است:

بنام آن كه جان را روشني داد

كتابداران و همكاران عزيز و گرامي

با اهداء سلام و احترام

فرا رسيدن ماه بهمن، ماه پايان دوران طولانی ستم‌ شاهی پهلوی و ماه طلوع فجر استقلال و آزادی و آغاز دوران شكوهمند جمهوری اسلامی ايران را به تمامی شما فعالان و خدمتگزاران فرهنگی كشور تبريك می گويم.

براي اكثر شما عزيزان كه خوشبختانه آن دوران سياه و سركوب رژيم طاغوتي و وابسته را از نزديك شاهد نبوده‌ايد تنها آثار فرهنگی مانند كتاب و نشريات و فيلم‌ها و همچنين افرادی كه سختي‌ها و شكنجه‌های آن روزگار را با ذره ذره وجودشان حس كرده‌اند می تواند روزنه آشنايی و درك باشد.

و البته نسل جوان و نوجوان كشور با مشاوره و راهنمايی شما با اين حقايق تاريخي آشنا خواهد شد و قدر استقلال و آزادی كشور خود را خواهد دانست. يقين دارم امسال تمامی شما عزيزان با شورو شوقی بيشتر در برپايی جشن پيروزي انقلاب اسلامی مشاركت و فعاليت می كنيد و انشاءالله همه با هم در راهپيمايی شكوهمند و افتخارآفرين بيست و دوم بهمن ماه شركت و با امام راحل (قدس سره)، مقام معظّم رهبري، و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی تجديد عهد خواهيم كرد.

امّا چند نكته درباره نهاد:

۱- با عنايت خداوند متعال امور فرهنگي و اداری و اجرايي نهاد به سمت بهبود هر چه بيشتر پيش می رود.

برگزاری بيش از ۳۲۰ نشست كتاب‌خوان، تجهيز كتابخانه‌ها، ارسال كتب جديد، برگزاری برنامه‌هاي فرهنگی مرتبط، حضور برخی كتابداران در مدارس، ‌مساجد، مهدهای كودك و... از جمله فعاليت‌های ارزنده شما عزيزان است كه اميدواريم خداوند اين خدمات را بپذيرد و اجر و تأثير بر يكايك اين زحمات قرار دهد.

۲- كميته بررسی مدارك و بومی بودن قبول شدگان آزمون استخدامی از هفته گذشته شروع به كار كرد و تاكنون پرونده ۶ استان بررسي شده كه نتيجه اين بررسي‌ها به اين قرار است:

الف) ۴۰ پرونده از نظر صحت مدارك و بومی بودن مورد تآييد قرار گرفت و افراد مربوطه به گزينش معرفی شدند.

ب) يك نفر از پذيرفته شدگان علمی از خدمت در نهاد انصراف داد.

ج) ۹ داوطلب به دليل اثبات عدم بومی بودن از فهرست حذف شدند كه به ترتيب نمرات كسب شده نفرات بعدی جايگزين شدند كه بلافاصله از ايشان درخواست ارسال مدارك شد تا در صورت تأييد مدارك و اثبات بومی بودن به گزينش معرفی شوند. بدين ترتيب تاكنون براي ده نفر (رديف های ب و ج) جايگزين تعيين شد.

رسيدگي به ديگر پرونده‌ها در كميته ادامه دارد.

۳- با اصلاح آيين‌نامه اجرايی صندوق پس انداز كاركنان و كتابداران نهاد تاكنون همكارانی كه با نهاد قطع همكاری می كردند تنها دو درصد حق عضويت خود را دريافت می كردند امّا از اين پس از اين همكاران علاوه بر دو درصد حق عضويت خود، سه درصد سهم نهاد كه هر ماه به ذخيره آنان افزوده می شد را نيز دريافت خواهند كرد.

۴- امّا درباره بحث بودجه ۱۳۹۵ نهاد چند نكته قابل ذكر است:

الف) افزايش دوازده درصدي بودجه نهاد در لايحة پيشنهادي بودجه مورد تعجب همكاران و برخي رسانه‌هاي گروهي قرارگرفت كه البته نظر نهاد در اين خصوص به مسئولين محترم دولتي و نهادهاي ذيربط و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي منعكس شد.

برخي از اعضاي هيأت امناي نهاد نيز مجدّانه درصدد رسيدگي به اين موضوع مي‌باشند.

ب) براساس مذاكراتي كه با سطوح تصميم‌گيري در سازمان‌ها و نهادهاي ذيربط صورت گرفته راه‌هاي متعددي براي جبران اين موضوع بررسي و مورد توافق قرارگرفته است كه نتيجه اين توافقات را در موقع مناسب به اطلاع شما عزيزان خواهم رساند.

ج) همانطور كه در سال گذشته بدون آن كه بودجه نهاد افزايش داشته باشد و حتی تا خرداد ۱۳۹۴ بدون اعمال ماده ۶۴ (مربوط به نيم درصد) نهاد با انضباط مالی و همت مشاوران و معاونان خود توانست بهبود قابل توجهی درحقوق و مزايای كتابداران نهادی، انجمنی، روستايی و خدماتی صورت دهد، از ماه‌ها پيش برنامه‌ريزی خاصی براي بهبود وضعيت در سال ۱۳۹۵ طراحی و مقدمات اجرايی و حتي منابع مالی آن پيش‌بينی شد كه بر اين اساس به شما كتابداران و همكاران اطمينان كامل مي‌دهم كه اولاً به هر ميزانی كه براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی حقوق دريافتی كاركنان دولت(به طور عموم) افزايش يابد به همان ميزان حقوق و دستمزد همكاران نهاد افزايش می يابد.

ثانياً تمامی مزايايی كه طبق قانون و بر اساس مصوبات داخلی نهاد قابل افزايش به ميزان دريافتی همكاران باشد پرداخت خواهد شد.

ضمناً با معافيت مالياتی كه بر اساس پيشنهاد دولت محترم و تصويب مجلس محترم صورت خواهد گرفت طبيعتاً ميزان دريافتی همكاران بهبود خواهد يافت.

بنابراين كتابدارن و همكاران عزيز مطمئن باشند كه سال ۱۳۹۵ سال بهتری نسبت به سال های قبل از نظر معيشت خواهد بود بود. انشاءالله

۵- با تلاش همكاران معاونت اداری- مالی نهاد موانع اجرايی بهره‌مندی همكاران مناطق مرزی برطرف شد و فوق‌العاده مناطق مرزی (بر اساس شهرها و مناطق مصوب دولت) از ابتدای سال ۱۳۹۴ براي همكاران اين نوع مناطق محاسبه و پرداخت خواهد شد.

استدعاي اين خدمتگزار كوچك شما كه همه توان خود را براي بهبود وضعيت معيشتی و ارتقاء سطح خدمات نهاد به كارگرفته، از شما عزيزان آن است كه به خداوند متعال توكّل كرده و با دعای خير برای همه خدمتگزاران اين كشور اسلامي، با اتّحاد، همدلی، صبر و اميد به خادمان خود اعتماد داشته باشيد و از خداوند متعال بخواهيد تا ما را در تحقق آنچه برای بهبود امور فرهنگي و معيشتی و اداری نهاد در سراسر كشور درنظر داريم ياری فرمايد. ان شاءالله