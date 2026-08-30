۱۵ واحد مسکونی مددجویان بهزیستی در شهرستان دشتی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی یکشنبه شب در آیین بهرهبرداری از این واحدهای مسکونی با تقدیر از مجموعه بهزیستی استان و شهرستان در ارائه خدمات به جامعه هدف اظهار کرد: تأمین مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری شهروندان به ویژه اقشار نیازمند است و در همین راستا باید اقدامات حمایتی با جدیت دنبال شود.
وی افزود: دولت چهاردهم نگاه و توجه جدی به حوزه مسکن دارد و تلاش میشود با استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه خانهدار شدن اقشار مختلف جامعه به ویژه خانوادههای تحت پوشش نهادهای حمایتی فراهم شود.
فرماندار دشتی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مسکن طی یک سال اخیر گفت: در این مدت اقدامات قابل توجهی در بخش مسکن شهرستان انجام شده و در حال حاضر دشتی در حوزه مسکن در سطح استان بوشهر پیشتاز است.
مقاتلی ادامه داد: اجرای طرحهای تأمین مسکن برای مددجویان بهزیستی، علاوه بر رفع یکی از مهمترین دغدغههای این خانوادهها، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد آرامش و ثبات برای آنان دارد.
وی با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی و مجموعه بهزیستی در اجرای این طرحها خاطرنشان کرد: حمایت از اقشار کمبرخوردار و تأمین نیازهای اساسی آنان از اولویتهای مدیریت شهرستان است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
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