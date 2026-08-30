https://mehrnews.com/x3cWkS ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ کد مطلب 6932464 استانها مرکزی استانها مرکزی ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ شکوه حضور مردم خمین در یکصد و هشتاد و سومین شب قرار عاشقی خمین- در این ویدئو شکوه حضور مردم خمین در یکصد و هشتاد و سومین شب قرار عاشقی را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6932464 کپی شد مطالب مرتبط شب ۱۸۲؛ جلوهای از وحدت و همدلی مردم اراک در شب میلاد پیامبر رحمت اجتماع مردم خمین؛ تجلی بیعت با رهبری در شب میلاد پیامیر( ص) شکوه حضور مردم محلات در یکصد و هشتاد و یکمین شب استمرار اجتماع شبانه مردم ولایی سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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