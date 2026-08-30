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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳

تجدید بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب به ایستگاه ۱۸۳ رسید

تجدید بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب به ایستگاه ۱۸۳ رسید

اراک- در این ویدئو تجدید بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب در ایستگاه ۱۸۳ را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6932457

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