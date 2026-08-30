https://mehrnews.com/x3cWkK ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ کد مطلب 6932457 استانها مرکزی استانها مرکزی ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ تجدید بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب به ایستگاه ۱۸۳ رسید اراک- در این ویدئو تجدید بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب در ایستگاه ۱۸۳ را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6932457 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید روایت خلق حماسه ملی در قلب ایران؛ از حسینیه شهدای اراک تا پایتخت اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه اجتماع پرشور مردم ارومیه همزمان با سالروز میلاد حضرت محمد(ص) استمرار اجتماع شبانه مردم ولایی سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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