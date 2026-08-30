به گزارش خبرنگار مهر، وحید خسروی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین حسین سلیمی، امام جمعه سرپلذهاب، اظهار کرد: سرپلذهاب قدمگاه شهدا و سرزمین حماسهآفرینی سلحشوران دلیر و غیور این مرز و بوم است؛ سرزمینی که روایتگر حدیث شهادت، شجاعت، ایستادگی و مقاومت بوده و مردم آن در مقاطع مختلف، از دفاع مقدس و زلزله تا جنگ رمضان، دشواریهای بسیاری را با صبر، همدلی و همبستگی پشت سر گذاشتهاند.
وی افزود: سرپلذهاب با پیشینه تاریخی، تمدنی و مذهبی و برخورداری از تنوع فرهنگی و مذهبی، الگویی ارزشمند از وفاق و همدلی است و این سرمایه اجتماعی باید پشتوانه مسیر توسعه شهرستان قرار گیرد.
در ادامه دیدارهای مجموعه مدیریت استان با ائمه جمعه شهرستانها به مناسبت هفته وحدت و هفته دولت، وحید خسروی، مشاور و مدیرکل حوزه استاندار کرمانشاه، با همراهی میرحسن رحیمی، فرماندار سرپلذهاب و ایوب صفری، مشاور اجتماعی استاندار، با امام جمعه این شهرستان دیدار و درباره مهمترین مسائل، ظرفیتها و اولویتهای توسعهای سرپلذهاب گفتوگو کردند.
بازگشایی تیلهکوه زمینهساز رونق تجارت و اشتغال است
مشاور و مدیرکل حوزه استاندار کرمانشاه با اشاره به دستاوردهای دولت در استان گفت: بخش مهمی از این دستاوردها با پیگیری مستمر مدیریت ارشد استان، هماهنگی و همافزایی دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم به نتیجه رسیده و روند خدمترسانی و توسعه استان با جدیت ادامه خواهد داشت.
خسروی، بازگشایی مرز تیلهکوه را یکی از مهمترین ظرفیتهای پیشروی سرپلذهاب عنوان کرد و گفت: بازگشایی این مرز در هفته دولت، زمینهساز اشتغال مرزنشینان، رونق تجارت و تحقق وعده دولت برای بهبود رفاه و معیشت مردم خواهد بود.
وی تأکید کرد: تیلهکوه ظرفیتی بینظیر برای اشتغال و سرمایهگذاری است و باید از ظرفیتهای مرزی سرپلذهاب بهصورت هوشمندانه و در راستای منافع مردم و توسعه پایدار شهرستان استفاده شود.
خسروی همچنین با قدردانی از خدمات مردم و مسئولان سرپلذهاب در ایام اربعین اظهار کرد: مردم این شهرستان در اربعین حسینی، میزبانی شایسته و کریمانهای از زائران اباعبدالله الحسین(ع) داشتند و خدمات ارزنده و مؤثری ارائه کردند.
وی توسعه کشاورزی، صنایع تبدیلی و حمایت از تولید صادراتمحور را از دیگر محورهای مورد تأکید در مسیر توسعه سرپلذهاب برشمرد.
امام جمعه سرپلذهاب: رضایتمندی مردم باید در اولویت باشد
در ادامه این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین حسین سلیمی، امام جمعه سرپلذهاب، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام، همدلی و یکپارچگی در شرایط حساس کشور اظهار کرد: رضایتمندی مردم باید در اولویت قرار گیرد و مسئولان باید با جدیت زبان مردم بوده و مطالبات آنان را پیگیری کنند.
وی با تقدیر از اقدامات انجامشده در هفته دولت در سرپلذهاب افزود: زحمات و تلاشهای استاندار کرمانشاه و مجموعه مدیریتی استان در برگزاری اربعین و تکمیل زیرساختها قابل تقدیر است.
امام جمعه سرپلذهاب با اشاره به اهمیت سامانه گرمسیری گفت: توجه به معیشت و رفاه مرزنشینان و بهرهمندی آنان از ظرفیت سامانه گرمسیری، بهعنوان یکی از بزرگترین طرحهای آبی و خاکی کشور، از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ طرحی که حاصل نگاه عمیق، دقیق و آیندهنگر رهبر شهید است.
حجتالاسلام سلیمی همچنین توسعه خدمات درمانی، حضور نیروهای متخصص، ارتقای امکانات درمانی و نظارت بر بازار را از مطالبات مهم مردم شهرستان عنوان کرد و گفت: دولت در شرایط سخت یک سال گذشته عملکرد مناسبی داشته و شایسته تقدیر است.
وی با تقدیر از حضور و مشارکت مردم در عرصههای مختلف، فرماندار سرپلذهاب را مدیری علمی، جهادی، انقلابی و توانمند توصیف کرد و بر تداوم رویکرد وحدتبخش و پیگیری مطالبات مردم تأکید کرد.
فرماندار: مرز تیلهکوه آماده بازگشایی است
در ادامه، میرحسن رحیمی، فرماندار سرپلذهاب، با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده در شهرستان گفت: زیرساختهای مرز تیلهکوه با تدابیر استاندار کرمانشاه و پیگیریهای انجامشده تکمیل و آماده بازگشایی است.
وی افزود: در سفر وزیر نیرو و استاندار کرمانشاه، ضمن بازدید از این طرح، اقدامات تکمیلی برای بهرهبرداری از ظرفیتهای مرز تیلهکوه آغاز خواهد شد.
کرمانشاه- مدیرکل حوزه استاندار کرمانشاه، سرپلذهاب را شهرستانی راهبردی و تاریخی و نماد وفاق اقوام و مذاهب دانست و بر استفاده از ظرفیتهای مرزی و اقتصادی آن تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، وحید خسروی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین حسین سلیمی، امام جمعه سرپلذهاب، اظهار کرد: سرپلذهاب قدمگاه شهدا و سرزمین حماسهآفرینی سلحشوران دلیر و غیور این مرز و بوم است؛ سرزمینی که روایتگر حدیث شهادت، شجاعت، ایستادگی و مقاومت بوده و مردم آن در مقاطع مختلف، از دفاع مقدس و زلزله تا جنگ رمضان، دشواریهای بسیاری را با صبر، همدلی و همبستگی پشت سر گذاشتهاند.
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