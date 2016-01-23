۹۰ درصد مصوبات شوراهای آموزش و پرورش عملی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی روز شنبه در همایش شوراهای آموزش و پرورش از برگزاری تعداد۸۳۱ جلسه برگزار شده و تعداد پنج هزار و ۱۵۳ مصوبه خبر داد.

وی با بیان اینکه طی سال ۱۳۹۲ بیش از ۸۴ درصد مصوبات شورای آموزش و پرورش استان و در سال ۹۳ هم بیش از ۹۰ درصد آن ها اجرایی شده افزود: این در حالی ست که طی این دوسال درصد اجرای مصوبات این شوراها در شهرستان ها و مناطق استان بیش از ۸۸ درصد بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی همچنین گفت : در سال ۱۳۹۴ نیز۲۲۶ مصوبه در شورای آموزش و پرورش استان داشتیم که در هفت جلسه اجرایی شده است.

وی گفت: شوراهای برتر شهرستان ها ومناطق خراسان رضوی در ارزیابی سال ۱۳۹۳ نیز تعیین شدند که بر این اساس شورای آموزش و پرورش شهرستان مشهد، سبزوار،گناباد، رشتخوار و نوخندان رتبه های برتر را کسب کردند.

حسینی در ادامه یکی از مشکلات کنونی کشور را تصمیم گیری های زیادی دانست که به مرحله اجرا نمی رسد و در همین زمینه گفت: خوشبختانه در شورای آموزش و پرروش شهرستان ها و استان در خراسان رضوی با رسیدن بیش از ۹۰ درصد مصوبات به مرحله عملی این موضوع صدق نمی کند.

حسینی اظهار کرد: نگاه شوراهای آموزش و پرورش در استان در راستای سند تحول بنیادین و توجه به تعلیم و تربیت تمام ساحتی است و بر همین اساس هم ۳۵ درصد مصوبات این جلسات مربوط به حوزه تربیت اقتصادی و حرفه ای دانش آموزان بوده ضمن این که در بخش اعتبارات ماده ۱۸۰ برای نخستین بار بیش از ۴۰ درصد این اعتبارات به آموزش و پرورش اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: در حوزه تربیت اجتماعی و سیاسی ۲۱ درصد مصوبات شوراها مربوط به این بخش بوده که اجرای طرح مدام با تکیه بر مربع پارلمانی اولیاء ، دانش آموزان، معلمین و مدیران و توسعه اقدامات پارلمان مجازی فرهنگیان در این زمینه اجرایی شده است.

حسینی اجرای عملی برنامه های مربوط به قرآن، نماز، امام شناسی و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت را جزو اصلی ترین مصوبات شورای آموزش و پرورش در استان و شهرستان های خراسان رضوی دانست و گفت: در این حوزه پنج طرح نوآورانه استانی به صورت کشوری اجرایی خواهند شد.

وی تاکید کرد : ۱۳ درصد مصوبات این شوراها مربوط به عرصه علم و فن آوری بوده است که که از جمله آن ها می توان به مصوبه طرح مهندسی کنکور با ۱۶ راهکار که موجب ارتقاء سطح کیفی دانش آموزان استان که در این آزمون شرکت می کنند خواهد شد.