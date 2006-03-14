پروژه‌ گازرساني به منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان به بهره برداري مي رسد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس عبادالله كامكار گفت: با توجه به تأكيد استاندار قم مبني بر ضرورت فراهم آمدن شرايط بهتر براي حضور سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي، مقرر شد پروژه گازرساني به منطقه ويژه اقتصادي در سال 85 تكميل و به بهره‌برداري برسد.

وي همچنين استقبال قابل توجه سرمايه گذاران عمده براي استقرار پروژه‌هاي خود در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان را عاملي براي تلاش‌هاي جدي‌تر در زمينه تكميل پروژه گازرساني در اين منطقه دانست.

وي تسطيح و آماده سازي بخش عمده‌اي از مسير مشخص شده براي طرح گازرساني از سوي منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان را از جمله ضروريات اجراي اين پروژه عنوان كرد.

كامكار همكاري مسئولان شركت گاز در زمينه تكميل اين پروژه را خواستار شد و گفت: با توجه به همكاري‌هاي مناسب مسئولان شركت گاز قم در تكميل پروژه گازرساني در اين منطقه، سرمايه‌گذاران وتوليد كنندگان مستقر در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان به زودي از نعمت گاز برخوردار مي‌شوند.