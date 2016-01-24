گستره متاثران از درگذشت استاد نجفی به گستردگی اهل فرهنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی در پیام خود با اشاره به گستردگی فعالیت زنده‌یاد ابوالحسن نجفی، گستره متاثران از درگذشت وی را به گستردگی اهل فرهنگ دانسته است.

متن پیام معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این شرح است:

«خبر درگذشت استاد زبان‌شناسی و مترجم و مولف ارجمند ابوالحسن نجفی، اندوه بسیار به همراه داشت. گستردگی فعالیت آن فقيد در دوران حیات چنان بود که فقدان ايشان جمع گسترده‌ای از اهالی فرهنگ و قلم را متاثر کرده است. استادی گرانمایه که در حوزه‌های زبان‌شناسی، ویرایش، وزن شعر فارسی، ادبیات تطبیقی و ترجمه چیره‌دستی تمام عیار بود. این گستردگی فعالیت و نیز نگاه دقیق و عالمانه ایشان موجب شد تا مراکز دانشگاهی و فرهنگی متعددی از حضور با ارزششان بهره‌مند شوند. استاد ابوالحسن نجفی بی‌شک از دردانه‌های فرهنگ معاصر بودند و آثار و فعالیت‌هایشان همواره نام نیک از ایشان به‌جا خواهند گذاشت. درگذشت این استاد ارجمند را به خانواده ایشان و نیز اهالی فرهنگ تسلیت گفته و از درگاه احدیت برای بازماندگان صبر و برای آن مرحوم مغفرت مسئلت دارم.»