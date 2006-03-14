واردات پنبه از مرز سرخس همچنان ادامه دارد

محمد علافچي در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر در مورد واردات بي رويه پنبه از مرزهاي شرقي كشور افزود: علي رغم تاكيد رئيس جمهوري مبني بر حمايت از توليد داخلي و جلوگيري از واردات محصولات مشابه توليد داخل، اما واردات پنبه مشابه داخل از مرزهاي شرقي كشور (سرخس ) همچنان ادامه دارد .

وي ميزان پنبه وارداتي در طول سال 84 را در كل كشور 20 هزار تن اعلام كرد و گفت: واردات پنبه علاوه برضربه زدن به توليد داخلي موجب خروج ارز از كشور خواهد شد .

علافچي در مورد بازار پنبه در استان خراسان ، تصريح كرد: هم اكنون بازار پنبه در استان خراسان به دليل كاهش ميزان پنبه مرغوب و اينكه 7 7 درصد پنبه بخش خصوصي در اين استان موجود است در مقايسه با دي ماه بهتر شده است .

وي اظهار داشت: با توجه به بحراني شدن صنعت پنبه در طول سال گذشته و عدم صرفه اقتصادي كشت اين محصول، سطح زير كشت پنبه در سال آينده در استان خراسان 20 درصد كاهش خواهد يافت و عمده پنبه كاران تمايل به تغيير كشت خود به توليد ذرت علوفه اي و صيفي جات و چغندر براي سال آينده دارند .

علافچي قيمت تمام شده توليد هر كيلو پنبه را براي كشاورزان 450 تومان اعلام كرد و اظهار داشت: اين در حالي است كه نرخ تعيين شده براي خريد هركيلو پنبه در سال آينده 480 تومان اعلام شده است كه سود 30 توماني براي توليد هر كيلو پنبه با توجه به آماده سازي مزارع و تهيه كود و ساير موارد نمي تواند پاسخگوي نياز كشاورزان باشد .