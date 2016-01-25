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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۰۷

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان:

۲۰۰ تشکل قرآنی در استان زنجان فعالیت می کنند

۲۰۰ تشکل قرآنی در استان زنجان فعالیت می کنند

زنجان - مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان از فعالین ۲۰۰ تشکل قرآنی در استان خبر داد و گفت: تشکلهای مردمی برای برگزاری آئین دهه فجر فعال می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفی یاری شامگاه یکشنبه در جمع فعالان قرآنی زنجان با اشاره به وجود بیش از ۲۰۰ تشکل قرآنی در استان افزود: باید از این فرصت برای اعتلای برنامه‌ها استفاده شود.

وی از فعال کردن تشکل‌های مردمی طی ایام‌الله دهه فجر در استان زنجان خبر داد و گفت: در عرصه ۲۲ بهمن‌ماه باید حضور فعالان قرآنی تقویت شود و دست اندارکاران در این حوزه باید مدیریت و برنامه‌ریزی لازم را در دستور کاری خود قرار دهند.

صفی یاری بر حضور فعال بانوان در برنامه‌های دهه فجر تأکید کرد و افزود: نگاه در برنامه‌ها باید استانی و ستادی باشد و شهرستان‌ها باید تحت پوشش برنامه‌های دهه فجر قرار گیرند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان به متمرکز برگزار شدن برنامه‌های دهه فجر تأکید کرد و گفت: برگزاری این برنامه‌ها باعث ایجاد نشاط معنوی در جامعه می‌شود و ما به نشاط معنوی در این ایام نیاز داریم.

صفی یاری با اشاره به اینکه برنامه‌های دهه فجر باید با محوریت قرآن باشد، یادآور شد: این امر باعث ایجاد نشاط معنوی در بین بخش کثیری از مردم می‌شود و همچنین برای جوانان هم بسیار مؤثر خواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب باعث اجرای درست برنامه‌های دهه فجر می‌شود، بنابراین مدیریت در برنامه‌ها مدنظر قرار گیرد.

کد مطلب 3032796

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